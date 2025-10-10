logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
NEWS
breadcrumb-arrow
WORLD NEWS

Prince Harry and Meghan Markle ask families to join fight against predatory social media policies

WORLD NEWS
18 mins ago
logo
logo
logo
Britain's Prince Harry and Meghan Markle speak at the 2021 Global Citizen Live concert at Central Park in New York, U.S., September 25, 2021. Picture taken September 25, 2021. REUTERS/Caitlin Ochs
Britain's Prince Harry and Meghan Markle speak at the 2021 Global Citizen Live concert at Central Park in New York, U.S., September 25, 2021. Picture taken September 25, 2021. REUTERS/Caitlin Ochs

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
Britain's Prince Harry waves as he departs after his visit to the Community Recording Studio (CRS), a grassroots institution providing opportunities for young people, in Nottingham, Britain, September 9, 2025. REUTERS/Phil Noble
Chad ends ties with Prince Harry conservation charity for wildlife failures
WORLD NEWS
08-10-2025 21:38 HKT
Australia's Prime Minister Anthony Albanese addresses the 80th United Nations General Assembly at U.N. headquarters in New York, U.S., September 24, 2025. REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo
Australia's social media ban for teens draws praise at UN
WORLD NEWS
25-09-2025 12:37 HKT
A man lights up a candle during a vigil in tribute to Turning Point USA Founder Charlie Kirk in the French Riviera city of Nice, on September 17, 2025. Kirk, a close ally of US President Donald Trump, was shot on September 10 during a speaking event on a Utah university campus. He was the founder of the hugely influential conservative youth political group Turning Point USA. (Photo by Valery HACHE / AFP)
As media declines, gory Kirk video spreads on 'unrestrained' social sites
WORLD NEWS
18-09-2025 12:32 HKT
Two school students pose with their mobile showing social media applications in Melbourne, Australia, November 28, 2024. REUTERS/Asanka Brendon Ratnayake/File Photo
Software owned by Australian banks being tested for social media ban
WORLD NEWS
17-09-2025 16:19 HKT
A high school student poses with his mobile phone showing his social media applications in Melbourne, Australia, November 28, 2024. REUTERS/Asanka Brendon Ratnayake
Australia wants 'minimally invasive' age checks under teen social media ban
WORLD NEWS
16-09-2025 14:56 HKT
Britain's Prince Harry visits the Centre for Blast Injury Studies at Imperial College London, in London, Wednesday, Sept. 10, 2025. (Suzanne Plunkett, Pool Photo via AP)
Prince Harry makes surprise visit to Ukraine in support of wounded service members
WORLD NEWS
12-09-2025 15:25 HKT
An electronic billboard displays stock indexes in Shanghai in January. Photo by REUTERS
Regulators in China reportedly mulling means to temper stock market frenzy
MARKET
04-09-2025 15:29 HKT
People walk past federal agents as they patrol the halls of immigration court at the Jacob K. Javitz Federal Building on August 19, 2025 in New York City. NYC Mayor Eric Adams and the City of New York are calling on the federal government to end its practice of arresting people who appear at immigration court and have filed an amicus brief calling for a halt to it. Michael M. Santiago/Getty Images/AFP
US to assess 'anti-Americanism' in immigration decisions
WORLD NEWS
20-08-2025 11:15 HKT
A beautician puts on make-up for a model in front of an advertisement at a beauty and hairdressing expo in Taiyuan in China's Shanxi province April 6, 2009. REUTERS/Stringer CHINA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN CHINA/File Photo
China's weak job market stirs boom-era nostalgia on social media
CHINA NEWS
01-08-2025 12:42 HKT
YouTube app is seen on a smartphone in this illustration taken, July 13, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Australia widens teen social media ban to YouTube, scraps exemption
WORLD NEWS
30-07-2025 11:03 HKT
Toby Chan and Benny Yeung
$72,000-a-month: Former Miss Hong Kong Toby Chan's billionaire boyfriend re-rents out their former love nest
HK PROPERTIES
23 hours ago
The female victim in the case is Xu Na. (Source: Singapore Police Force official website)
Singapore double death case: Father's skeleton, daughter found dead after blood drips to downstairs
WORLD NEWS
11 hours ago
Photo: qatarairways.com
Vegetarian passenger dies after choking on Qatar Airways meal
WORLD NEWS
09-10-2025 03:42 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2025 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.