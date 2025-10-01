Spooked by AI, Bollywood stars drag Google into fight for 'personality rights'

Read More
Internet outrage over Trump's AI 'MedBed' conspiracy video
30-09-2025 12:25 HKT
Creator says AI actress is 'piece of art' after backlash
30-09-2025 12:16 HKT
In just one year, Google turns AI setbacks into dominance
24-09-2025 15:57 HKT
Alibaba shares leap on Nvidia partnership, data center plans
24-09-2025 13:18 HKT
YouTube to reinstate creators banned over misinformation
24-09-2025 09:56 HKT
Scientists urge global AI 'red lines' as leaders gather at UN
23-09-2025 11:02 HKT
China's Huawei co-develops DeepSeek model, improves censoring
19-09-2025 21:13 HKT
North Korea's Kim oversees drone test, orders AI development
19-09-2025 15:08 HKT
Hong Kong overnight rate hits 5pc, year's peak
30-09-2025 12:22 HKT
TVB denies report of sudden employee retirements
29-09-2025 20:52 HKT