South Korea airport workers go on strike starting Wednesday, Korea Airports Corp says

WORLD NEWS
13 hours ago
logo
logo
logo
People wearing face masks to prevent contracting from the coronavirus disease (COVID-19) walk at Incheon International Airport in Incheon, South Korea, March 25, 2022. Picture taken March 25, 2022. REUTERS/ Heo Ran
People wearing face masks to prevent contracting from the coronavirus disease (COVID-19) walk at Incheon International Airport in Incheon, South Korea, March 25, 2022. Picture taken March 25, 2022. REUTERS/ Heo Ran

Top News
Read More
South Korean President Lee Jae Myung salutes to the national flag during a celebration to mark 77th Armed Forces Day in Gyeryong, South Korea, October 1, 2025. REUTERS/Kim Hong-Ji/Pool
South Korea's president calls for more self-reliant military as questions arise about US commitment
WORLD NEWS
7 hours ago
Flags of Taiwan and U.S. are placed for a meeting in Taipei, Taiwan March 27, 2018. REUTERS/Tyrone Siu
Taiwan says 'will not agree' to making 50% of its chips in US
CHINA NEWS
14 hours ago
Rescuers search for victims at the site where a building under construction collapsed at an Islamic boarding school in Sidoarjo, East Java, Indonesia, Tuesday, Sept. 30, 2025. (AP Photo/Trisnadi)
Indonesian rescue workers 'racing against time' in search for dozens in rubble of collapsed school
WORLD NEWS
16 hours ago
Protesters shout slogans against the visit to the US of Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu at Lafayette Square in Washington, DC, on September 29, 2025. US President Donald Trump said on Monday that Washington was "very close" to securing peace in the Gaza war, after meeting with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and releasing a 20-point peace plan. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP)
Israelis cautiously optimistic over Trump's Gaza peace plan
WORLD NEWS
30-09-2025 15:09 HKT
Protesters hold signs to demonstrate against the visit to the US of Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu at Lafayette Square in Washington, DC, on September 29, 2025. US President Donald Trump said on Monday that Washington was "very close" to securing peace in the Gaza war, after meeting with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and releasing a 20-point peace plan. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP)
Gazans say Trump's peace plan a 'farce'
WORLD NEWS
30-09-2025 14:02 HKT
Protesters attend a demonstration against the visit to the US of Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu at Lafayette Square in Washington, DC, on September 29, 2025. US President Donald Trump said on Monday that Washington was "very close" to securing peace in the Gaza war, after meeting with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and releasing a 20-point peace plan. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP)
Key points of Trump's Gaza peace plan
WORLD NEWS
30-09-2025 11:57 HKT
From Chalkboards to Chatbots: How AI is Transforming the Future of Education
HONG KONG NEWS
29-09-2025 15:00 HKT
The Chinese national flag is seen in Beijing, China April 29, 2020. REUTERS/Thomas Peter/File Photo
Early-morning earthquake injures 7 in northwest China's Gansu province
CHINA NEWS
27-09-2025 14:57 HKT
Britain's Prime Minister Keir Starmer listens to his Australian counterpart Anthony Albanese, inside 10 Downing Street in London, Britain, September 26, 2025. Alberto Pezzali/Pool via REUTERS
Australia's Albanese confident on AUKUS pact after meeting UK's Starmer
WORLD NEWS
27-09-2025 13:17 HKT
President of the Republic of Korea Lee Jae Myung speaks at the 80th session of the UN’s General Assembly (UNGA) on September 23, 2025 in New York City. (Photo by Alexi J. Rosenfeld / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
South Korea PM apologises after data centre fire halts govt services
WORLD NEWS
27-09-2025 11:48 HKT
logo
(Video) Mother of eight-year-old baby abuser arrested after abuse video goes viral
HONG KONG NEWS
11 hours ago
A Hong Kong dollar note is seen in this illustration photo May 31, 2017. REUTERS
Hong Kong overnight rate hits 5pc, year's peak
MARKET
30-09-2025 12:22 HKT
TVB denies report of sudden employee retirements
MARKET
29-09-2025 20:52 HKT
