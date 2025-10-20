Kering, LVMH, Estee Lauder, Prada among biggest luxury deals in recent years

Read More
COVA Reopens in Pacific Place
16-10-2025 19:17 HKT
Deals galore to celebrate National Day
01-10-2025 14:25 HKT
Mid-Levels luxury project MVP releases first price list
18-09-2025 15:52 HKT
Mid-Levels luxury development MVP sells seven flats for over $450m
16-09-2025 16:02 HKT
BEA assumes ownership of 18,000-sq-ft mansion in The Peak for $790m
10-09-2025 17:13 HKT
Mid-Levels project MVP launching 14 luxury units by tender
09-09-2025 18:27 HKT
T3 signal to be hoisted on Mon evening as Fengshen approaches
19-10-2025 12:30 HKT