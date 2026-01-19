logo
Gauff and Medvedev through to second round in Melbourne

SPORTS NEWS
1 hour ago
Coco Gauff in action against Uzbekistan's Kamilla Rakhimova in the first round. REUTERS
Coco Gauff in action against Uzbekistan's Kamilla Rakhimova in the first round. REUTERS

Wong Chun-ting, Doo Hoi-kam win mixed doubles title at WTT Doha challenge
SPORTS NEWS
12 hours ago
Eileen Gu of China celebrates victory in the freeski Slopestyle final at the Laax Open. AP
Eileen Gu on track in Olympic buildup despite crash
SPORTS NEWS
22 hours ago
Blazers forward Jerami Grant scores a basket during the first half against LeBron James and Jarred Vanderbilt, left. REUTERS
Blazers inflict more pain on injury-hit Lakers
SPORTS NEWS
18-01-2026 14:50 HKT
Patrick Dorgu shoots to score United’s second goal against City during the derby at Old Trafford. AFP
Carrick refuses to get carried away by United success at Old Trafford derby
SPORTS NEWS
18-01-2026 13:08 HKT
Gabriel Martinelli misses a chance to score against Nottingham Forest. REUTERS
Arteta left to rue missed opportunity after Forest draw
SPORTS NEWS
18-01-2026 12:19 HKT
Real Madrid goal-hero Raul Asencio, center, celebrates with Kylian Mbappe, left, and Arda Guler. AFP
Arbeloa gets first win as Real Madrid coach but home boos ring out
SPORTS NEWS
18-01-2026 12:10 HKT
World grand Prix 2026 returns to Hong Kong with star-studded line-up
SPORTS NEWS
16-01-2026 20:18 HKT
Jordan Smith upset Jannik Sinner and Amanda Anisimova along the way. AP
Amateur turns instant millionaire after stunning star-studded field to win 'One Point Slam'
SPORTS NEWS
15-01-2026 07:05 HKT
Coleman Wong is on a roll. XINHUA
Wong to face Swede for Australian Open place
SPORTS NEWS
14-01-2026 18:15 HKT
Giannis Antetokounmpo is double-teamed by Julius Randle, left, and Naz Reid of the Timberwolves. AFP
Defiant Giannis responds to Bucks' boo-boys in kind
SPORTS NEWS
14-01-2026 18:13 HKT
59 Hong Kong Marathon runners hospitalized, two in critical condition
HONG KONG NEWS
22 hours ago
Celebrities and top officials join runners at HK Marathon 2026
HONG KONG NEWS
18-01-2026 13:52 HKT
Ethiopian winner celebrates with 'I love Hong Kong' at HK Marathon 2026
HONG KONG NEWS
18-01-2026 13:45 HKT
