SPORT
breadcrumb-arrow
SPORTS UPDATES

Pain for Coco Gauff as Alex Eala marches on

SPORTS UPDATES
1 hour ago
logo
logo
logo
Coco Gauff, left, talks to Alex Eala about her injury after retiring from their third-round match. AFP
Coco Gauff, left, talks to Alex Eala about her injury after retiring from their third-round match. AFP

Suryakumar Yadav lifts the trophy as India celebrate winning the T20 World Cup for the third time. REUTERS
Olympic gold next big target for fearless India
SPORTS UPDATES
1 hour ago
Eddie Howe says the visit of Barcelona is a 'massive' game in club history. REUTERS
Newcastle aim to step up for 'massive' Barca clash
SPORTS UPDATES
1 hour ago
George Russell celebrates on the podium after winning the Australian Grand Prix. REUTERS
Dominant win but Mercedes need to raise game, says Russell
SPORTS UPDATES
08-03-2026 16:59 HKT
Aryna Sabalenka speaks to the media at a news conference ahead of the Indian Wells tournament. REUTERS
Love match: Sabalenka announces engagement
SPORTS UPDATES
04-03-2026 19:44 HKT
Anthony Kim takes part in the pro-am event on the eve of the LIV Golf Hong Kong tournament at Fanling. LIV GOLF
Kim and Rahm ready to renew LIV Golf title fight in HK
SPORTS UPDATES
04-03-2026 19:36 HKT
Dave Rennie, left, stands with New Zealand Rugby chairman David Kirk as he is announced as the new All Blacks head coach in Auckland. AP
Rennie entrusted with All Blacks dream job
SPORTS UPDATES
04-03-2026 19:25 HKT
Andre’s deflected shot in added time lifts Wolves past Liverpool at Molineux Stadium. REUTERS
Late slip-ups frustrate Slot as Wolves stun Liverpool
SPORTS UPDATES
04-03-2026 19:18 HKT
(Photo from Xinhua)
Coleman Wong loses tight ATP Mexican Open first-round battle to Vacherot
SPORTS UPDATES
24-02-2026 17:00 HKT
Igor Tudor makes his debut as interim Tottenham boss in the 4-1 defeat by Arsenal. AP
Tudor confident Spurs can beat the drop despite derby defeat
SPORTS UPDATES
23-02-2026 20:35 HKT
Liverpool's Alexis Mac Allister celebrates scoring the extra-time winner at Nottingham Forest. REUTERS
Slot encouraged by Mac Allister's return to form
SPORTS UPDATES
23-02-2026 19:46 HKT
