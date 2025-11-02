logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
SPORTS
breadcrumb-arrow
SPORTS NEWS

Teen star Victoria Mboko reigns in Hong Kong

SPORTS NEWS
3 hours ago
logo
logo
logo
Victoria Mboko outlasted Cristina Bucsa over three sets in the final. PRUDENTIAL HK TENNIS OPEN
Victoria Mboko outlasted Cristina Bucsa over three sets in the final. PRUDENTIAL HK TENNIS OPEN

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
Quan Hongchan leads Guangdong to gold in team diving at National Games
SPORTS NEWS
2 hours ago
Tom McKibbin shot the lowest 72-hole total ever at the Hong Kong Open. AFP
Record HK Open win for unstoppable McKibbin
SPORTS NEWS
3 hours ago
Li Na says Hong Kong ready to host higher-level tennis events
SPORTS NEWS
6 hours ago
Yoshinobu Yamamoto won Games Six and Seven for the Dodgers. AP
'Psychopath' Yamamoto repays faith of Dodgers boss with heroic World Series display
SPORTS NEWS
10 hours ago
Leylah Fernandez
Canadian clash highlights Hong Kong Tennis Open semifinals after top seed’s exit
SPORTS NEWS
01-11-2025 20:29 HKT
Jaylen Brown goes for a shot against Kelly Oubre Jr of the 76ers. AP
Celtics send 76ers crashing back to earth
SPORTS NEWS
01-11-2025 11:21 HKT
Victoria Mboko celebrates with fans after advancing to the semi-finals. PRUDENTIAL HONG KONG TENNIS OPEN
All-Canadian semi-final to light up Prudential Hong Kong Tennis Open
SPORTS NEWS
01-11-2025 11:02 HKT
Leylah Fernandez beat Sorana Cirstea in the quarter-finals. PRUDENTIAL HONG KONG TENNIS OPEN
Fernandez sets up Mboko semi-final
SPORTS NEWS
31-10-2025 23:36 HKT
Tom McKibbin followed his course-record 60 with a five-under 65. ASIAN TOUR
McKibbin continues to lead Hong Kong Open golf
SPORTS NEWS
31-10-2025 20:58 HKT
Mikel Arteta urged football bosses to make players' welfare a priority. REUTERS
Arteta concerned for players' welfare in Arsenal fixture pile-up
SPORTS NEWS
31-10-2025 20:48 HKT
Public housing estates ban security guards from opening doors for residents
HONG KONG NEWS
28-10-2025 18:14 HKT
(File Photo)
Couple in 60s caught in sex act on Cheung Chau Pier arrested
HONG KONG NEWS
31-10-2025 13:55 HKT
HK's largest indoor climbing gym opens at Kai Tak Sports Park
HONG KONG NEWS
01-11-2025 12:16 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2025 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.