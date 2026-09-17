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NEWS

Public invited to pay respects at condolence points as Tung Chee-hwa memorial restricted

NEWS
1 hour ago
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The Office of Former Chief Executives of the HKSAR has announced that, due to limited space, only invited guests will be allowed to attend the memorial ceremony for Hong Kong's first Chief Executive, Tung Chee-hwa, scheduled for Sunday (September 20).

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The public may pay their respects to Tung by visiting three condolence points set up by the Home Affairs Department from September 18 to 20, where condolence books will be available for signing.

memorialcondolence points

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