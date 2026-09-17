Public invited to pay respects at condolence points as Tung Chee-hwa memorial restricted

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King Charles touts 'solidarity' with US at 9/11 memorial
30-04-2026 11:29 HKT
Henderson Land launches Lee Shau-kee expo in Beijing
15-03-2026 22:15 HKT
US faces assaults on democracy, Obama says at Jesse Jackson memorial
07-03-2026 11:30 HKT
China holds low-key Nanjing Massacre memorial despite Japan tensions
13-12-2025 12:06 HKT
North Korea building memorial for troops killed in Ukraine war
24-10-2025 13:27 HKT
'Hiroshima marks 80 years as US-Russia nuclear tensions rise
06-08-2025 13:34 HKT
Online memorial for children dead in Hiroshima, Nagasaki
01-07-2025 14:20 HKT
Naked woman spotted strolling through Lan Kwai Fong late at night
16-09-2026 18:04 HKT