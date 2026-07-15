Record 24 students from 15 schools crowned top scorers in HKDSE

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Competition for university seats intensifies as HKDSE candidates rise by 5pc
12-07-2026 13:14 HKT
HKDSE fees to increase by 4pc in 2026
25-07-2025 14:13 HKT
Beyond HKDSE: Discover Your Path to Global Education with EF Academy
16-07-2025 08:00 HKT
Embracing Global Horizons: Overseas Pathways for DSE Graduates
16-07-2025 07:30 HKT
Medical programs dominate as 335 HK students secure early uni spots
04-07-2025 13:24 HKT
Low-income households entering work to get up to $45,000
13-07-2026 19:34 HKT
Mainland woman arrested after allegedly using counterfeit $1,000 banknotes
13-07-2026 12:56 HKT
Five arrested in Lantau electric mobility devices crackdown
14-07-2026 14:21 HKT