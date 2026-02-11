Heineken to cut up to 6,000 jobs as beer demand falters

Read More
Budweiser APAC slides nearly 6pc as mainland sobers up
31-07-2025 16:47 HKT
Budweiser APAC profit falls in Q1 on weak China demand
08-05-2025 10:58 HKT
Sands China 2025 profit slides, but payout doubled, new chair named
13-02-2026 22:53 HKT
China January new loans jump but miss forecasts as weak demand persists
13-02-2026 22:51 HKT
Wall St muted as markets assess softer-than-expected inflation data
13-02-2026 22:38 HKT
US consumer prices rise less than expected in January
13-02-2026 22:00 HKT