Tesla supplier CNGR's HK IPO retail tranche 4 times oversubscribed

Read More
Hong Kong stocks fall as weak China export data dampens sentiment
07-11-2025 16:36 HKT
Hong Kong stocks recorded slid more than 300 points by Friday noon
07-11-2025 12:30 HKT
Hong Kong's stock market opened lower on Friday
07-11-2025 10:04 HKT
OpenAI is not working on an IPO yet, CFO says
06-11-2025 13:19 HKT
Hong Kong stocks rebounded to close shy of 26,000 levels on Wednesday
05-11-2025 16:23 HKT
Softcare's retail tranche oversubscribed by 1,816 times
05-11-2025 16:02 HKT
HKEX posts third straight record quarterly profit as trading surges
05-11-2025 13:10 HKT
Hong Kong's October PMI hits near 1 year high of 51.2
05-11-2025 12:59 HKT