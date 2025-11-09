logo
Tesla supplier CNGR's HK IPO retail tranche 4 times oversubscribed

MARKET
57 mins ago
CNGR
CNGR
Paul Chan delivered a speech at the Global Financial Leaders' Investment Summit. Pic from the government
Hong Kong startups surge 40pc in five years, says Paul Chan
TECH & STARTUP
3 hours ago
HKEX. Singtao
Hong Kong stocks fall as weak China export data dampens sentiment
MARKET
07-11-2025 16:36 HKT
Singtao
​​​​​​​HSBC Global Research raises HK 2025 GDP forecast to 3.2pc, citing property and stock market recovery
MARKET
07-11-2025 15:05 HKT
HKEX. Singtao
Hong Kong stocks recorded slid more than 300 points by Friday noon
MARKET
07-11-2025 12:30 HKT
HKEX. Singtao
Hong Kong's stock market opened lower on Friday
MARKET
07-11-2025 10:04 HKT
Reuters
OpenAI is not working on an IPO yet, CFO says
WEALTH & INVESTMENT
06-11-2025 13:19 HKT
HKEX. Singtao
Hong Kong stocks rebounded to close shy of 26,000 levels on Wednesday
MARKET
05-11-2025 16:23 HKT
Softcare's retail tranche oversubscribed by 1,816 times
MARKET
05-11-2025 16:02 HKT
A Stock Exchange of Hong Kong (HKEX) sign is seen at the 2020 China International Fair for Trade in Services (CIFTIS) in Beijing, China September 4, 2020. REUTERS
HKEX posts third straight record quarterly profit as trading surges
MARKET
05-11-2025 13:10 HKT
SINGTAO
Hong Kong's October PMI hits near 1 year high of 51.2
MARKET
05-11-2025 12:59 HKT
MTR offers free rides for the elderly on Senior Citizens Day, Nov 16
HONG KONG NEWS
07-11-2025 13:54 HKT
(File Photo)
Hong Kong vs Singapore Asian Cup Qualifier tickets snapped up in under 90 minutes
HONG KONG NEWS
07-11-2025 17:29 HKT
HKO to hoist T1 signal on Mon as Fung-wong nears
HONG KONG NEWS
9 hours ago
