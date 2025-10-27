logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
ENTERTAINMENT
breadcrumb-arrow
K POP & ASIA SHOWBIZ

BTS' RM to speak on Korean culture's soft power at APEC CEO Summit

K POP & ASIA SHOWBIZ
48 mins ago
logo
logo
logo
BTSRMAPECCEOsummitculture

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva stands for a photograph with ASEAN Secretary-General Kao Kim Hourn during their meeting in Jakarta, Indonesia, October 24, 2025. Tatan Syuflana/Pool via REUTERS
What to expect from Southeast Asian leaders' summit as Trump attends
WORLD NEWS
24-10-2025 15:59 HKT
Polish Deputy Prime Minister and Foreign Minister Radoslaw Sikorski attends the Warsaw Security Forum, in Warsaw, Poland September 29, 2025. Agencja Wyborcza.pl/Dawid Zuchowicz/via REUTERS
Poland warns Russia's Putin against crossing its airspace for Trump summit
WORLD NEWS
21-10-2025 19:56 HKT
U.S. President Donald Trump and Russia's President Vladimir Putin meet in Helsinki, Finland July 16, 2018. REUTERS/Kevin Lamarque
Trump's hopes for swift summit with Putin may be stalled, CNN reports
WORLD NEWS
21-10-2025 14:57 HKT
The CNOOC logo is projected on a screen in 2006. Photo by REUTERS
China's Cnooc CEO and vice chair Zhou Xinhuai steps down
MARKET
20-10-2025 17:30 HKT
Paul Chan speaks at 2024 GFLIS summit. SINGTAO
Wall Street titans to return for Hong Kong's premier financial summit
WEALTH & INVESTMENT
20-10-2025 16:48 HKT
Nvidia CEO Jensen Huang attends a business leaders reception on Tech Prosperity Deal, hosted by U.S. President Donald Trump and British Prime Minister Keir Starmer at Chequers, near Aylesbury, Britain, September 18, 2025. REUTERS/Kevin Lamarque
Nvidia CEO Jensen Huang to attend APEC CEO Summit in South Korea
TECH & STARTUP
19-10-2025 15:22 HKT
Luigi Mangione is escorted into Manhattan state court in New York, Tuesday, Sept. 16, 2025. (AP Photo/Seth Wenig)
Prosecutors say no harm was done by social media posts about assassination of UnitedHealthcare CEO
WORLD NEWS
09-10-2025 13:55 HKT
Christopher Hui. Singtao
Hong Kong to host 'Wealth for Good' summit next year, aims for 220 new family offices
WEALTH & INVESTMENT
08-10-2025 15:52 HKT
Sujoy Ghosh
Sun Life appoints Sujoy Ghosh as chief for high-net-worth business
MARKET
25-09-2025 17:53 HKT
A person holds a South Korean flag in front of the National Assembly in Seoul, South Korea, December 6, 2024. (Reuters)
S. Korea jails battery firm CEO for 15 years over deadly fire
WORLD NEWS
23-09-2025 22:18 HKT
Elderly woman dies after taxi collision in Sau Mau Ping
HONG KONG NEWS
14 hours ago
First locally acquired chikungunya case puts 10,000 residents at risk in Diamond Hill
HONG KONG NEWS
22 hours ago
Wine & Dine 2025 attracts 163,000 visitors over four days with record attendance and spending
HONG KONG NEWS
12 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2025 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.