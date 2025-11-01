logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
NEWS
breadcrumb-arrow
WORLD NEWS

Crowns, beauty, fried chicken: Korean culture meets diplomacy at APEC

WORLD NEWS
11 mins ago
logo
logo
logo
This handout photo from APEC 2025 KOREA via Yonhap taken and released on November 1, 2025 shows South Korea's President Lee Jae Myung (C) posing for a group photo with leaders from the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) in Gyeongju. (Photo by Handout / various sources / AFP)
This handout photo from APEC 2025 KOREA via Yonhap taken and released on November 1, 2025 shows South Korea's President Lee Jae Myung (C) posing for a group photo with leaders from the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) in Gyeongju. (Photo by Handout / various sources / AFP)
Crownsbeautyfried chickenKorean culturediplomacyAPEC

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
China's President Xi Jinping talks with South Korea's President Lee Jae Myung during the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) summit in Gyeongju, South Korea, October 31, 2025. Yonhap via REUTERS
South Korea to woo China's Xi with state visit as APEC wraps up
CHINA NEWS
6 hours ago
China's President Xi Jinping and South Korea's President Lee Jae Myung pose for photographs during the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) summit in Gyeongju, South Korea, October 31, 2025. Yonhap via REUTERS
As Trump skips APEC, China's Xi fills the void with message on trade
CHINA NEWS
31-10-2025 14:54 HKT
K-pop boy band BTS member RM poses for photographs during a photo opportunity promoting their new single 'Butter' in Seoul, South Korea, May 21, 2021. REUTERS/Kim Hong-Ji
BTS rapper calls for 'no borders, no limitations' at Asia-Pacific trade forum
WORLD NEWS
29-10-2025 19:10 HKT
Passengers ride on escalators as a large electric board shows an advertisement promoting the 2025 Asia-Pacific Economic Cooperation leaders' summit in Gyeongju, at a railway station in Seoul, South Korea, October 22, 2025. REUTERS/Kim Hong-Ji
What is APEC? Asia-Pacific leaders to gather in South Korea
WORLD NEWS
28-10-2025 13:05 HKT
BTS' RM to speak on Korean culture's soft power at APEC CEO Summit
K POP & ASIA SHOWBIZ
27-10-2025 14:31 HKT
Nvidia CEO Jensen Huang attends a business leaders reception on Tech Prosperity Deal, hosted by U.S. President Donald Trump and British Prime Minister Keir Starmer at Chequers, near Aylesbury, Britain, September 18, 2025. REUTERS/Kevin Lamarque
Nvidia CEO Jensen Huang to attend APEC CEO Summit in South Korea
TECH & STARTUP
19-10-2025 15:22 HKT
Yury Ambrazevich, Head of Belarus' delegation and Permanent Representative to the United Nations Office, speaks, during the opening of 45th session of the Human Rights Council, at the European U.N. headquarters in Geneva, Switzerland September 14, 2020. Martial Trezzini/Pool via REUTERS
Belarus makes overture to EU countries after rapprochement with US
WORLD NEWS
17-10-2025 15:55 HKT
People watch as vehicles transporting the bodies of four hostages handed over following a ceasefire and prisoner exchange deal between Israel and Palestinian factions in Gaza arrive at the National Center for Forensic Medicine in Tel Aviv on October 15, 2025. Photo by AHMAD GHARABLI / AFP
Brash Trump approach brings Gaza deal but broader peace in question
WORLD NEWS
15-10-2025 12:16 HKT
This picture shows buildings destroyed during Israeli bombardment in the city of Madinat al-Salam (City of Peace) formerly known as Madinat al-Baath until the fall of president Bashar al-Assad, on the Damascus-Quneitra road, in the administrative centre of the Quneitra governorate of southern Syria, on the edge of the Israeli-annexed Golan Heights on September 21, 2025. (Photo by LOUAI BESHARA / AFP)
One million Syrian refugees returned from abroad since Assad fall: UN
WORLD NEWS
25-09-2025 10:36 HKT
Syrian President Ahmed al-Sharaa (L) shake hands with UN Secretary-General Antonio Guterres (R) during the United Nations General Assembly at the UN headquarters in New York City on September 24, 2025. (Photo by Kena Betancur / AFP)
New Syria leader warns on Israel attacks on UN charm mission
WORLD NEWS
25-09-2025 09:30 HKT
(File Photo)
Couple in 60s caught in sex act on Cheung Chau Pier arrested
HONG KONG NEWS
31-10-2025 13:55 HKT
Public housing estates ban security guards from opening doors for residents
HONG KONG NEWS
28-10-2025 18:14 HKT
Hong Kong claims the crown for world's best hotel and bar
HONG KONG NEWS
22 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2025 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.