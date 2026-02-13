logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
NEWS
breadcrumb-arrow
HONG KONG NEWS

Man arrested in Mong Kok anti-crime sweep for failing to produce ID

HONG KONG NEWS
13-02-2026 00:08 HKT
logo
logo
logo
Mong Kok Operation Levington identity document

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
21 arrested in Mong Kok baccarat gambling den raid
HONG KONG NEWS
06-02-2026 01:59 HKT
12 arrested in Mong Kok illegal gambling den raid
HONG KONG NEWS
03-02-2026 03:50 HKT
(Online photo from Facebook)
Man sustains back injury after suspected short-circuit fire in Mong Kok
HONG KONG NEWS
01-02-2026 17:41 HKT
University student in Mong Kok accuses store of twice opening her changing room curtain
HONG KONG NEWS
30-01-2026 03:25 HKT
Police arrest 5 men in Mong Kok anti-crime operation
HONG KONG NEWS
29-01-2026 06:00 HKT
Man robbed of $100,000 at Mong Kok ATM
HONG KONG NEWS
28-01-2026 00:37 HKT
Police make three arrests in Mong Kok, seize drugs from car
HONG KONG NEWS
23-01-2026 05:00 HKT
Police bust illegal gambling den in Mong Kok, arrest 9
HONG KONG NEWS
13-01-2026 03:51 HKT
Gang with hammers, crowbar targets wrong flat in Mong Kok, one arrested
HONG KONG NEWS
12-01-2026 07:29 HKT
7 arrested as police bust illegal baccarat den in Mong Kok
HONG KONG NEWS
07-01-2026 01:17 HKT
Forbes announces HK’s richest 50 with Li Ka-shing securing no.1
WEALTH & INVESTMENT
12-02-2026 16:19 HKT
Nancy Wu steps into supportive wife role before mainland career push
HK & CHINA SHOWBIZ
13-02-2026 15:56 HKT
U.S. President Barack Obama (R) and first lady Michelle Obama (L) greet U.S. President-elect Donald Trump and his wife Melania for tea before the inauguration at the White House in Washington, U.S. January 20, 2017. (Reuters)
Obama deplores lack of shame after Trump racist monkey clip
WORLD NEWS
15 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.