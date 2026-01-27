logo
Great National Games Moments: Guangdong-Hong Kong-Macao partnership powers spectacular National Games

HONG KONG NEWS
33 mins ago
The inaugural meeting of the Organising Committee of the 15th National Games and the inaugural meeting of the Organising Committee of the 12th National Games for Persons with Disabilities and the 9th National Special Olympic Games were held on 11 April 2024, at the Zhudao Guest House in Guangzhou.
The inaugural meeting of the Organising Committee of the 15th National Games and the inaugural meeting of the Organising Committee of the 12th National Games for Persons with Disabilities and the 9th National Special Olympic Games were held on 11 April 2024, at the Zhudao Guest House in Guangzhou.
Top News
Read More
Photo by SAJJAD HUSSAIN / AFP India's Prime Minister Narendra Modi (R) speaks as European Council President Antonio Costa listens during joint press statements after their meeting at the Hyderabad House in New Delhi on January 27, 2026.
EU, India agree 'mother of all' trade deals
WORLD NEWS
27-01-2026 19:23 HKT
New book by feminist historian claims Shakespeare was a black Jewish woman
TRAVEL & LEISURE
25-01-2026 21:43 HKT
Workers are seen in silhouetted near a liquified natural gas (LNG) storage tank at PetroChina's receiving terminal at Rudong port in Nantong, Jiangsu province, China September 4, 2018. Picture taken September 4, 2018. REUTERS/Stringer ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. CHINA OUT.//File Photo
China to offer LNG futures as soon as next month, sources say
MARKET
23-01-2026 22:19 HKT
Hang Seng Index rises on Friday, Pop Mart up nearly 7 percent
MARKET
23-01-2026 16:46 HKT
Central Residence by the Park
Central Residence by The Park to tender a three-bedroom unit next week
HK PROPERTIES
23-01-2026 16:40 HKT
Hang Seng Index rises at noon on Friday
MARKET
23-01-2026 12:26 HKT
TikTok clinches deal for new US joint venture to avoid American ban
TECH & STARTUP
23-01-2026 10:27 HKT
Hang Seng Index rises in early trading on Friday
MARKET
23-01-2026 10:13 HKT
Hang Seng Index muted at noon on Thursday
MARKET
22-01-2026 12:19 HKT
Frankie, the mascot for Nathan's Famous hot dogs, excites the audience at the official weigh-in ceremony, ahead of the Coney Island's 2025 Nathan's Famous Fourth of July International Hot Dog Eating Contest in New York City, U.S., July 3, 2025. REUTERS
Hot-diggity-dog: Smithfield Foods acquires iconic Nathan's Famous
MARKET
22-01-2026 10:56 HKT
HK International Airport clears passengers in under 8 min earns rave reviews
HONG KONG NEWS
01-02-2026 19:22 HKT
Ex-bank staff charged for tipping off relative on ICAC probe
HONG KONG NEWS
02-02-2026 16:56 HKT
Founder of China Evergrande Group, Hui Ka-yan
Hong Kong court orders Evergrande founder Hui Ka-yan to pay costs by Feb 20 or lose right to defend in $46.8b lawsuit
HONG KONG NEWS
7 hours ago
