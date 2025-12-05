logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
NEWS
breadcrumb-arrow
HONG KONG NEWS

Ngau Tau Kok mall flooded after saltwater pipe bursts, shops report heavy losses

HONG KONG NEWS
2 hours ago
logo
logo
logo
On Kay Shopping CentrefloodingNgau Tau Kok

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
A truck is stranded in the river at an area hit by deadly flash floods following heavy rains in Padang, West Sumatra province, Indonesia, November 30, 2025. REUTERS/Willy Kurniawan
Deadly Sumatra flooding triggers memories of Indian Ocean tsunami
WORLD NEWS
05-12-2025 13:16 HKT
An aerial view shows homes surrounded by flood waters in Kangar in northern Malaysia's Perlis state on November 28. (AFP)
Indonesia, Thailand race to find missing as flooding toll rises to 480
WORLD NEWS
30-11-2025 19:01 HKT
People wade through a flooded street, as a motorist looks on, in Hoi An, following deadly floods in central Vietnam, October 31, 2025. REUTERS/Thinh Nguyen
Vietnam flooding death toll rises to 55
WORLD NEWS
22-11-2025 17:08 HKT
In this image taken from video by Taiwan’s EBC, rescuers evacuate stranded people using an inflatable boat in Yilan County in northeastern Taiwan on Tuesday, Nov. 11. 2025. (EBC via AP )
More rain falls in Taiwan after tropical depression causes flooding
CHINA NEWS
13-11-2025 12:24 HKT
‘Teacher hit me in the restroom’: Three-year-old’s claim sparks child abuse arrest
HONG KONG NEWS
06-11-2025 18:23 HKT
East Kowloon Cultural Centre unveiled as HK’s newest flagship venue integrating arts and technology
HONG KONG NEWS
03-11-2025 19:04 HKT
This aerial picture shows floodwaters inundating streets and buildings following heavy rains in Hoi An on October 30, 2025. (AFP)
Vietnam flood death toll rises to 35: disaster agency
WORLD NEWS
02-11-2025 17:24 HKT
This aerial image shows flooding caused by rain following typhoon Bualoi in Lao Cai, Vietnam, Tuesday, Sept. 30, 2025. (Do Tuan Anh/VNA via AP)
Heavy rains and flooding after Typhoon Bualoi raise death toll to 19 in Vietnam
WORLD NEWS
30-09-2025 17:16 HKT
Tai O seeks long-term fix for recurring typhoon floods
HONG KONG NEWS
25-09-2025 15:22 HKT
logo
Macau residents go fishing on flooded streets as Ragasa submerges city
CHINA NEWS
24-09-2025 17:53 HKT
HK braces for post-new year chill as temperatures to plunge 8 degrees
HONG KONG NEWS
12 hours ago
Reuters
Hong Kong launches IP financing sandbox to assist pilot sectors in financing
MARKET
22-12-2025 19:28 HKT
File Photo/Reuters
2 HK men reported killed in Ukraine fighting, Immigration Dept confirms inquiry
HONG KONG NEWS
27-12-2025 23:57 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2025 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.