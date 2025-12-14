Call to restore economic vitality as Tai Po fire dampens spending sentiment

Read More
China vows to better balance supply and demand to boost consumption
14-11-2025 21:49 HKT
Decline in China gold consumption slows as safe-haven demand strengthens
10-11-2025 14:42 HKT
China releases measures to boost service consumption
16-09-2025 17:35 HKT
China offers interest subsidies for loans to boost consumption
12-08-2025 17:32 HKT
China NBS: consumption drove over 52pc of Q2 economic growth
15-07-2025 12:46 HKT
CupNoodles Museum to close in January after four-year run
10-12-2025 19:32 HKT