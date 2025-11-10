logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
NEWS
breadcrumb-arrow
HONG KONG NEWS

Indonesian sentenced to over five years for acid attack on ex-lover

HONG KONG NEWS
45 mins ago

by

Winona Cheung

logo
logo
logo
File Photo
File Photo
acidattacklover

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
File Photo: A view shows the Conseil d'Etat, France's highest administrative court, in Paris, France, August 16, 2021. REUTERS/Sarah Meyssonnier/File Photo
French court sentences American to 30 years for murdering wife, lover
WORLD NEWS
08-11-2025 14:45 HKT
A police officer stands below as firefighters work on the destroyed roof of a house, after Russian drones violated Polish airspace during an attack on Ukraine, with some being shot down by Poland with the backing from its NATO allies, in Wyryki-Wola, Lublin Voivodeship, Poland, September 10, 2025. REUTERS/Kacper Pempel
EU scramble for anti-Russia 'drone wall' hits political, technical hurdles
WORLD NEWS
15-10-2025 15:26 HKT
Police arrest suspect in Hung Hom after Hoi Sham Park stabbing
HONG KONG NEWS
05-10-2025 18:04 HKT
President of the United Arab Emirates, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan attends a meeting with Russian President Vladimir Putin at the Kremlin in Moscow, Russia, August 7, 2025. Sputnik/Alexei Nikolsky/Pool via REUTERS/File Photo
UAE summons Israeli ambassador over attack in Qatar, Israel's KAN says
WORLD NEWS
12-09-2025 21:59 HKT
(File photo)
Police hunting for suspect after teenager assaulted in Jordan
HONG KONG NEWS
16-08-2025 10:26 HKT
Qantas planes on the tarmac at Perth International Airport. (AFP)
Australian airline Qantas says hit by 'significant' cyberattack
WORLD NEWS
02-07-2025 12:58 HKT
U.S. President Donald Trump. (File Photo)
Trump claims ceasefire between Iran and Israel after Iran’s missile attack on US base in Qatar
BREAKING NEWS
24-06-2025 08:43 HKT
The headquarters of Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) is seen with the American flag in the foreground, in Prague, Jan. 15, 2010. (Michal Kamaryt/CTK via AP, file)
Voice of America and Radio Farda's Persian services cover Israel-Iran conflict despite cutbacks
WORLD NEWS
19-06-2025 15:59 HKT
North Korean leader Kim Jong Un speaks while he inspects military factories, as he urges ramp-up in shell production to meet modern warfare demands, at an unknown location in North Korea, June 13, 2025. KCNA via REUTERS/File Photo
US will strike North Korea if South attacked with nukes, South's spy chief nominee says
WORLD NEWS
19-06-2025 15:35 HKT
A view of the Tel Baydar US military base, recently evacuated by US forces, Hasaka, Syria June 8, 2025. (Reuters)
US moves military assets, limits access to its largest Middle East base
WORLD NEWS
19-06-2025 14:05 HKT
MTR offers free rides for the elderly on Senior Citizens Day, Nov 16
HONG KONG NEWS
07-11-2025 13:54 HKT
New waterfront park to open in Sai Ying Pun with inflatable playground
HONG KONG NEWS
21 hours ago
HKO to hoist T1 signal on Mon as Fung-wong nears
HONG KONG NEWS
09-11-2025 11:45 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2025 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.