NEWS
breadcrumb-arrow
HONG KONG NEWS

Tai O seeks long-term fix for recurring typhoon floods

HONG KONG NEWS
25-09-2025 15:22 HKT

by

Phoebe Poon

(Video) Sai Kung rooftop shack loses its roof during typhoon Ragasa 
HONG KONG NEWS
24-09-2025 21:26 HKT
Family of four in Kennedy town watching typhoon waves provokes online criticism
HONG KONG NEWS
24-09-2025 17:56 HKT
Macau residents go fishing on flooded streets as Ragasa submerges city
CHINA NEWS
24-09-2025 17:53 HKT
Super Typhoon Ragasa batters Tai O, residents describe 'strongest ever' storm
HONG KONG NEWS
24-09-2025 17:33 HKT
Ragasa hurls TKO container into sea, topples trees in Kowloon Tong
HONG KONG NEWS
24-09-2025 14:21 HKT
A woman clings to a traffic sign to maintain balance against strong winds from Super Typhoon Ragasa in Hong Kong, China, September 24, 2025. REUTERS/Tyrone Siu
Super Typhoon Ragasa lashes Hong Kong, death toll climbs in Taiwan
HONG KONG NEWS
24-09-2025 09:24 HKT
Tree falls onto taxi in Hung Hom as Typhoon Ragasa approaches, no injuries reported
HONG KONG NEWS
24-09-2025 01:52 HKT
Mr. Au and his girlfriend specifically visited the Hung Hom promenade for an evening run to experience the typhoon's conditions.
Residents jog and walk dogs along Hung Hom waterfront as Typhoon Ragasa approaches
HONG KONG NEWS
24-09-2025 01:43 HKT
Observatory to issue T9 signal between 1am to 3am
HONG KONG NEWS
23-09-2025 23:02 HKT
Tai O residents ramp up preparations for Super Typhoon Ragasa
HONG KONG NEWS
23-09-2025 18:41 HKT
Hong Kong may face another tropical cyclone near the Mid-Autumn Festival.
HK may face another tropical cyclone near the Mid-Autumn Festival
HONG KONG NEWS
12 hours ago
(File Photo)
HK raises minimum wage for foreign domestic helpers by 2.2pc to $5,100 starting Sep 30
HONG KONG NEWS
13 hours ago
(File photo)
Labor chief outlines stricter foreign worker rules, enhanced caregiver support
HONG KONG NEWS
27-09-2025 13:48 HKT
