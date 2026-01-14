logo
PROPERTY
breadcrumb-arrow
HK PROPERTIES

Sino receives highest rating "AAA" in MSCI ESG

HK PROPERTIES
30 mins ago

by

Raine Fung

A man holding a flashlight and mirror, meticulously inspecting.
Landlord demands $14,000 compensation from tenant after two-hour inspection
HK PROPERTIES
08-01-2026 17:19 HKT
AP Photo/Vincent Yu
China Overseas sees 19pc drop in 2025 property sales
HK PROPERTIES
07-01-2026 20:31 HKT
House at Mount Nicholson sold for $1.04 billion
HK PROPERTIES
07-01-2026 20:23 HKT
Sing Tao
HKR International's unit to sell two properties in Discovery Bay for nearly HK$1 billion
HK PROPERTIES
29-12-2025 19:56 HKT
Le Mont. SING TAO
Le Mont unveils new price list of 72 flats, sales of 165 units to begin on Saturday
HK PROPERTIES
16-12-2025 17:34 HKT
Great Eagle family purchases Sea To Sky units for HK$22 mn
HK PROPERTIES
15-12-2025 17:49 HKT
From left, King Chan and Cannas Ho. SING TAO
NWD sells over 2,200 flats, generating $33 b for a five-year high
HK PROPERTIES
15-12-2025 16:26 HKT
Double Coast III
Double Coast III sells at least 42 flats in first round of sales
HK PROPERTIES
14-12-2025 17:55 HKT
Double Coast III offers 53 unit for sales on Sunday
HK PROPERTIES
11-12-2025 17:43 HKT
Ricky Wong, fourth from left.
Wheelock Properties' sales surpass 2,000 flats, garnering $23.5 b
HK PROPERTIES
07-12-2025 17:29 HKT
