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BUSINESS
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FINANCE

SpaceX to take up 2.82pc of Nasdaq 100 index weight after quarterly rebalance

FINANCE
2 hours ago
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Nasdaq 100 index's quarterly rebalance takes effect Monday, where SpaceX will make up 2.82 percent of the index, more than doubling from its current weighting of about 1.28 percent, Bloomberg reported.

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SpaceX currently has a relatively low weighting because most of its shares were still locked up and unavailable for public trading when it was added to the index in July. 

Currently, SpaceX is the seventh-largest company in the index by market value, at more than US$2 trillion, yet its current weighting is out of the top 20 in terms of percentage weight.

The stock, which has fallen about 13 percent since its initial public offering, closed at US$152.71 (HK$1,198) on Friday.

Nasdaq 100SpaceX

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