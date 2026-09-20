SpaceX to take up 2.82pc of Nasdaq 100 index weight after quarterly rebalance

Read More
Tesla to unveil long-delayed Roadster on Oct. 1, Musk says
13-09-2026 15:00 HKT
NASA launches Roman telescope on cosmic mapping mission
30-08-2026 20:24 HKT
SpaceX to build US$100 billion Starship rocket complex in Louisiana
26-08-2026 11:47 HKT
Anthropic expects its IPO size to match SpaceX, Bloomberg reports
21-08-2026 11:22 HKT
NASA images reveal crater left by SpaceX rocket's Moon crash
19-08-2026 09:47 HKT
Alphabet's SpaceX bet grows 100-fold over a decade to US$94 billion
14-08-2026 21:55 HKT