Citi names JianXun Toh corporate banking head for Japan, Asia North and Australia

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Beijing party chief meets Citigroup CEO in China - Beijing Youth Daily
16-05-2026 13:02 HKT
Citigroup targets stronger profitability as CEO Fraser drives overhaul
08-05-2026 14:16 HKT
Citigroup to announce new profit targets at investor day, CEO says
05-05-2026 22:16 HKT
Citi profit beats estimates as market volatility lifts trading revenue
14-04-2026 22:06 HKT
Citigroup sued by former executive who says it mishandled sexual harassment
27-01-2026 10:25 HKT
Citigroup profit hit by Russia charge as dealmaking and services shine
14-01-2026 21:41 HKT
ADB dials down Hong Kong growth forecast to 2pc
23-07-2025 18:18 HKT
Mainland chain Green Tea secures $680m in margin financing
08-05-2025 16:37 HKT