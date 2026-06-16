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BUSINESS
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FINANCE

Citi names JianXun Toh corporate banking head for Japan, Asia North and Australia

FINANCE
1 hour ago
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A Citibank sign is displayed at one of their branches on January 14, 2026 in Miami, Florida. AFP
A Citibank sign is displayed at one of their branches on January 14, 2026 in Miami, Florida. AFP

Citigroup has appointed JianXun Toh as head of corporate banking for Japan, Asia North and Australia, or JANA, effective immediately, according to an internal memo seen by Reuters on Tuesday.

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Here's more information from the memo:

  • Toh will be based in Hong Kong and lead Citi’s corporate banking business across the JANA region. He will report to Citi’s corporate banking co-heads Kaleem Rizvi and Marcelo Marangon, and also to JANA cluster and banking head Marc Luet.
  • Toh has 20 years of banking experience. He most recently led technology and communications corporate banking for JANA and Asia South at Citi.
  • Citi said it will start a search for his successor in that role.

Reuters

CitigroupJianXun Toh

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