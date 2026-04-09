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FINANCE

Hong Kong's foreign currency reserves drops to US$430.8 billion in March

FINANCE
59 mins ago
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Hong Kong’s foreign currency reserves dropped by US$8.5 billion to US$430.8 billion in March, data from the de facto central bank showed. 

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This represents over five times the currency in circulation or about 38 percent of the Hong Kong dollar M3, the Hong Kong Monetary Authority said.

Including unsettled foreign exchange contracts, the SAR’s foreign currency reserve assets at the end of March amounted to US$430.5 billion, down from US$439.3 billion in February.

 

HKMAforeign currencyreserves

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