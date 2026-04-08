logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__iconmenu__icon
INTERNATIONAL
breadcrumb-arrow
WORLD

Qatar Airways to restore service to and from Doha to over 120 destinations by mid-May

WORLD
21 mins ago
logo
logo
logo
Qatar Airways aircraft parked at Teruel Airport in Spain, as airlines move planes away from escalating conflict in the Middle East, in Teruel, Spain, March 20, 2026. (Reuters)
Qatar Airways aircraft parked at Teruel Airport in Spain, as airlines move planes away from escalating conflict in the Middle East, in Teruel, Spain, March 20, 2026. (Reuters)

Qatar Airways has announced plans to gradually resume its flight network in the Middle East, aiming to restore service to and from Doha to over 120 destinations by mid-May.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

The move comes as the airline continues to recover from disruptions caused by the recent US-Iran conflict, which led to the suspension of thousands of flights across the region.

According to its latest revised flight schedule, Qatar Airways said all flights to and from Doha will continue to operate through dedicated flight corridors established in close coordination with the Qatar Civil Aviation Authority.

It is currently operating flights between Doha and Hong Kong, Beijing, Shanghai and Guangzhou, while Hangzhou, Chongqing and Chengdu will be reinstated to its China route network starting in mid-May.

In March, Qatar Airways reportedly parked 17 aircraft at Teruel Airport in rural Spain, a former military base previously used during the Covid pandemic to house grounded planes, highlighting the extent of the disruption.

Separately, Iraq's civil aviation authority said it was reopening the country's airspace following the announcement of a US-Iran ceasefire, after it was closed due to the Middle East war.

"The Iraqi Civil Aviation Authority announces the reopening of Iraqi airspace to air traffic effective today, following the stabilization of the situation and the return of conditions to normal," it said.

Qatar AirwaysDoharesumeflight

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
Woman dies after fainting on Cathay flight from Sydney to HK
NEWS
23-03-2026 22:43 HKT
Freight cars are seen at a train station in Dandong, Liaoning province, China April 21, 2021. REUTERS/Tingshu Wang
China-N.Korea trains to resume after six-year halt: travel agents
CHINA
10-03-2026 14:00 HKT
Missiles are seen in the skies over Doha on March 3, 2026. Qatar's military intercepted two ballistic missiles early in the morning of March 3, the country's defence ministry said in a statement, after AFP reporters heard loud explosions across Doha. (AFP)
Intense blasts rattle Doha in latest Iranian attacks
WORLD
05-03-2026 17:42 HKT
Emirates airline planes are parked on the tarmac at Dubai International Airport in Dubai on March 2, 2026. (AFP)
Dubai airports to resume 'limited' flights Monday evening: statement
WORLD
02-03-2026 22:44 HKT
Jared Isaacman, NASA administrator, stands in front of a television light following an interview outside the White House in Washington, D.C., U.S., December 18, 2025. REUTERS/Evelyn Hockstein
NASA report recalls dysfunction, heated emotions during Boeing's botched Starliner flight
WORLD
20-02-2026 12:44 HKT
Photo by JIM WATSON / AFP Early morning fog covers NASA’s Vehicle Assembly Building (VAB) on February 12, 2026, at Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida.
NASA crew set for flight to ISS
WORLD
13-02-2026 12:33 HKT
A view shows door to the offices of Radio Free Asiain Washington, D.C., U.S., March 15, 2025. REUTERS/Staff/File Photo
Radio Free Asia to resume Korean broadcasts to reach North
WORLD
16-01-2026 13:41 HKT
A general view of Philadelphia International Airport in Philadelphia, Pennsylvania, U.S., June 17, 2023. REUTERS/Tom Brenner
Flights to Philadelphia International resume after brief ground stop over bomb threat
WORLD
29-11-2025 12:40 HKT
China Eastern Airlines Boeing 737-800 aircrafts are seen parked at Shanghai Hongqiao International Airport in Shanghai on July 22, 2025. AFP
Chinese airlines shares plunge on report of extended flight cuts to Japan through March
FINANCE
25-11-2025 17:14 HKT
Carlton Lee
Former banker now banking planes
NEWS
20-11-2025 11:17 HKT
Iran's supreme leader Mojtaba Khamenei in 'severe' condition, unable to govern, report says
WORLD
20 hours ago
Long queues at border checkpoints as Easter holiday travellers return to HK
NEWS
07-04-2026 02:45 HKT
(File Photo)
Netflix hikes Hong Kong subscription fees by up to 11.4pc
NEWS
07-04-2026 20:18 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.