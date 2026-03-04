Hang Seng Index pares losses to 500 points in afternoon trade on Wednesday

Read More
Hong Kong's PMI rises to 53.3 in February
11 hours ago
Wall St falls 2% as Middle East conflict stokes inflation worries
03-03-2026 22:44 HKT
Hang seng index extends losses to below 26,000 points on Tuesday
03-03-2026 16:43 HKT
Observatory expects temperatures to drop to 16 degrees tonight
03-03-2026 12:59 HKT
Hang Seng Index loses 26,000-point mark in early trading on Tuesday
03-03-2026 10:21 HKT
Wall St opens lower on fears of protracted Middle East conflict
02-03-2026 22:42 HKT
Gold rush in Yau Ma Tei as prices climb amid tensions
03-03-2026 18:35 HKT