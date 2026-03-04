logo
BUSINESS
breadcrumb-arrow
FINANCE

Hang Seng Index pares losses to 500 points in afternoon trade on Wednesday

FINANCE
10 hours ago
stocksHong KongHang Seng IndexHSI

A Wall Street sign hangs in front of a U.S. Flag outside the New York Stock Exchange (NYSE). REUTERS/Andrew Kelly/File Photo
Wall St opens higher on report of Iran's secret outreach to US
FINANCE
4 hours ago
A general view of skyline buildings, in Hong Kong, China July 13, 2021. REUTERS
Hong Kong's PMI rises to 53.3 in February
FINANCE
11 hours ago
Hang Seng Index slumps over 700 points at noon on Wednesday
FINANCE
14 hours ago
Hang Seng Index slumps nearly 460 points in early trading on Wednesday
FINANCE
17 hours ago
Wall St falls 2% as Middle East conflict stokes inflation worries
FINANCE
03-03-2026 22:44 HKT
Hang seng index extends losses to below 26,000 points on Tuesday
FINANCE
03-03-2026 16:43 HKT
Observatory expects temperatures to drop to 16 degrees tonight
NEWS
03-03-2026 12:59 HKT
Hang Seng Index loses 26,000-point mark in early trading on Tuesday
FINANCE
03-03-2026 10:21 HKT
A Wall Street sign hangs in front of a U.S. Flag outside the New York Stock Exchange (NYSE). REUTERS/Andrew Kelly/File Photo
Wall St opens lower on fears of protracted Middle East conflict
FINANCE
02-03-2026 22:42 HKT
Hang Seng Index dives to new low this year on Middle East conflict on Monday
FINANCE
02-03-2026 16:45 HKT
source: Threads
Not just for seniors: teens turn to dim sum for emotional ‘Last Day’ send-off
SOCIAL BUZZ
02-03-2026 21:14 HKT
Man, 19, arrested for repeatedly slapping baby on light rail in Tin Shui Wai
SOCIAL BUZZ
23 hours ago
Gold rush in Yau Ma Tei as prices climb amid tensions
NEWS
03-03-2026 18:35 HKT
