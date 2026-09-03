Chinese students marooned in floods unleashed by Typhoon Saudel's rains

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South Korea to send 44-member disaster relief team to Nepal after floods
01-09-2026 10:33 HKT
Number of missing in Nepal, China floods soars past 2,400
29-08-2026 14:33 HKT
India recovers 7 bodies swept downstream after Nepal floods
28-08-2026 19:09 HKT
Desperate families search for missing after Nepal floods
27-08-2026 17:02 HKT
Chinese rescue workers search for 558 missing after Nepal-Tibet floods
27-08-2026 12:50 HKT
Heavy rain forecast as Typhoon Saudel girds towards Japan and Taiwan
25-08-2026 12:32 HKT
Death toll from south China floods jumps to 159: state media
21-08-2026 15:24 HKT