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CHINA

Chinese students marooned in floods unleashed by Typhoon Saudel's rains

CHINA
1 hour ago
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A satellite view shows Typhoon Saudel making landfall on China's eastern coast, August 28, 2026. CSU/CIRA & JMA/JAXA/Handout via REUTERS
A satellite view shows Typhoon Saudel making landfall on China's eastern coast, August 28, 2026. CSU/CIRA & JMA/JAXA/Handout via REUTERS

China warned of flash floods in the southeastern province of Fujian while heavy rain trapped teachers and students in a compound in eastern Zhejiang as storms from Typhoon Saudel lashed several regions, state media said on Thursday.

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  • More than 2,500 teachers and students were trapped in a school compound in the Zhejiang city of Wenzhou on Wednesday after extreme rainfall caused flash floods in the low-lying area, state broadcaster CCTV said.

  • Authorities used drones to airlift supplies of food and drinking water to those trapped.

  • The typhoon made a third landfall in Fujian's city of Zhangzhou on Thursday, after regaining strength in the South China Sea.

  • The storm, which brought heavy rainfall to the provinces of Fujian and Zhejiang, is forecast to move west over Guangdong, state broadcaster CCTV said.

  • Heavy rainfall in Fujian and Guangdong is expected to last until Friday.

  • Video images in the Fujian city of Fuding showed brown floodwaters submerged vehicles as they gushed along low-lying streets, sweeping up debris.

  • The city halted work, industrial activities and classes from Wednesday. Schools in the cities of Zhangzhou and Quanzhou also shut.

  • Reuters

Chinese studentsmaroonedfloodsTyphoon Saudelrains

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