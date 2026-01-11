logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
NEWS
breadcrumb-arrow
CHINA NEWS

Novel concept: China's spellbinding bookstores draw selfie snappers

CHINA NEWS
1 hour ago
logo
logo
logo
People visiting a bookstore in Beijing. (AFP)
People visiting a bookstore in Beijing. (AFP)
Tianjinbookstoreselfiesnapper

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
South Korea's President Lee Jae Myung (L) and his wife Kim Hea Kyung (2nd L) take a selfie with China's President Xi Jinping (2nd R) and his wife Peng Liyuan (R) after a dinner at the Great Hall of the People in Beijing on January 5, 2026. (AFP)
South Korea's Lee snaps Xi selfie with Chinese 'backdoor' phone
CHINA NEWS
06-01-2026 12:44 HKT
Deep Water Pavilia has sold 574 flats as of the end of August, cashing nearly HK$10 billion. SING TAO
NWD rakes in over $14.6b from Deep Water Pavilia, The Pavilia Forest flat sales
HK PROPERTIES
04-09-2025 16:00 HKT
Hong Kong Chinese Orchestra to tour in Beijing and Tianjin next week
ARTS & CULTURE
04-06-2025 10:12 HKT
A Russian vessel arrives at the Simon's Town Naval base ahead of the BRICS Plus countries which include China, Russia and Iran for a joint naval exercises in South Africa's, in Cape Town, South Africa, January 9, 2026. REUTERS
China, Russia, Iran start 'BRICS Plus' naval exercises in South African waters
CHINA NEWS
18 hours ago
The notorious "KK Park" has long been human trafficking.
“KK Park” fraud base completely bombed by Myanmar military
CHINA NEWS
21 hours ago
U.S. President Donald Trump speaks in the Oval Office as he signs an executive order recommending loosening the federal regulations on marijuana, at the White House in Washington, D.C., U.S., December 18, 2025. REUTERS/Evelyn Hockstein Purchase Licensing Rights, opens new tab Read less
Trump says US needs to own Greenland to deter Russia, China
CHINA NEWS
10-01-2026 12:31 HKT
Photo: Xinhua
Japanese sake exports to China delayed at customs: report
CHINA NEWS
09-01-2026 05:33 HKT
Teen in Haidilao urination scandal apologizes in newspaper with parents
CHINA NEWS
08-01-2026 19:20 HKT
logo
(Video) China confirms extradition of accused scam boss from Cambodia
CHINA NEWS
08-01-2026 18:43 HKT
Accused cyberscam boss Chen Zhi, target of US and China
CHINA NEWS
08-01-2026 13:13 HKT
Former Miss Hong Kong 2009 Sandy Lau appointed key anti-crime and charity roles
HONG KONG NEWS
17 hours ago
(File photo)
Wang Fuk Court on-site residential redevelopment ruled out as impractical
HONG KONG NEWS
10-01-2026 13:49 HKT
Bus seatbelt law prompts debate over safety of standing passengers
HONG KONG NEWS
09-01-2026 17:52 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.