logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__icon
INTERNATIONAL
breadcrumb-arrow
CHINA

Chinese Embassy in Japan warns of rising assaults targeting tourists and vulnerable groups

CHINA
5 hours ago
logo
logo
logo
elbowJapanbumpers

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
Sumitomo Mitsui Banking Corporation. Reuters
Japan's SMBC and Australia's Macquarie exposed to failed UK lender MFS, Bloomberg News reports
FINANCE
12 hours ago
A man runs past the Bank of Japan (BOJ) building in Tokyo, Japan, July 29, 2016. REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo GLOBAL BUSINESS WEEK AHEAD
Japan faces risks from Iran conflict that complicates BOJ rate path
FINANCE
02-03-2026 18:51 HKT
Soccer Football - Women's Asian Cup 2022 - Final - China v South Korea - D Y Patil Sports Stadium, Navi Mumbai, India - February 6, 2022 China's Wang Shuang and Wang Shanshan hold the trophy and celebrate with team members after the match REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo
China chase glory days at Women's Asian Cup as Japan, Australia threat looms
CHINA
27-02-2026 11:48 HKT
Japan's Prime Minister Sanae Takaichi listens to questions during a budget committee session of the House of Representatives in Parliament in Tokyo on February 27, 2026. (Photo by Kazuhiro NOGI / AFP)
Japan PM opposes changing male-only imperial succession
WORLD
27-02-2026 11:32 HKT
logo
(Video) Masked woman knocks down Taiwanese child at Shibuya Crossing, raises ‘bumping’ concerns
WORLD
26-02-2026 17:51 HKT
Japan’s Deputy Chief Cabinet Secretary Masanao Ozaki speaks during a press conference during the prime minister’s office in Tokyo, Wednesday, Feb. 25, 2026. (Kyodo News via AP)
Japan demands swift release of national detained in Iran
WORLD
25-02-2026 20:16 HKT
A 'robot priest' wearing a Buddhist robe chants sutras at it beats a wooden fish during its demonstration at Life Ending Industry EXPO 2017 in Tokyo, Japan August 23, 2017. REUTERS/Kim Kyung-Hoon
AI robot monk unveiled in Japan
WORLD
25-02-2026 15:41 HKT
China imposes export controls on 20 Japanese entities to curb ‘remilitarization’
CHINA
24-02-2026 21:17 HKT
The headquarters of Bank of Japan (BOJ) is seen in Tokyo, on Aug. 18, 2023. (AP Photo/Shuji Kajiyama, File)
BOJ may raise rates in March if yen resumes slide, says ex-policymaker
FINANCE
23-02-2026 10:45 HKT
Japan to introduce JESTA pre-screening for visa-exempt travellers from 2028
WORLD
23-02-2026 06:02 HKT
source: Threads
Not just for seniors: teens turn to dim sum for emotional ‘Last Day’ send-off
SOCIAL BUZZ
02-03-2026 21:14 HKT
Man, 19, arrested for repeatedly slapping baby on light rail in Tin Shui Wai
SOCIAL BUZZ
23 hours ago
Gold rush in Yau Ma Tei as prices climb amid tensions
NEWS
03-03-2026 18:35 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.