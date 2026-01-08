logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
NEWS
breadcrumb-arrow
CHINA NEWS

Accused cyberscam boss Chen Zhi, target of US and China

CHINA NEWS
48 mins ago
logo
logo
logo
Chen ZhiPrince GroupCambodiafraudscam

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
Resurgence of 'dropped wallet' scam raises concerns
HONG KONG NEWS
13 hours ago
Cambodian tycoon Vincent Chen deported to China amid $10bn fraud and money laundering allegations
CHINA NEWS
17 hours ago
Over 100 investment frauds reported in a week, elderly victim loses nearly $7 million
HONG KONG NEWS
06-01-2026 14:06 HKT
Concert ticket scams surge amid New Year shows, costing over $1.4m
HONG KONG NEWS
02-01-2026 16:47 HKT
Children play around a bunker in Surin province on December 10, 2025, during clashes along the Thai-Cambodia border. (AFP)
Thai and Cambodian top diplomats meet in China to solidify ceasefire
CHINA NEWS
28-12-2025 21:26 HKT
The Angkor Wat temple in Siem Reap province. (AFP)
Cambodia says Thailand escalated strikes during border talks
WORLD NEWS
26-12-2025 14:06 HKT
US Secretary of State Marco Rubio speaks during an end-of-year press conference in the State Department Press Briefing Room in Washington, DC, on December 19, 2025. (Photo by Mandel NGAN / AFP)
Rubio hopes Thailand, Cambodia will restore truce by Monday or Tuesday
WORLD NEWS
20-12-2025 11:40 HKT
Bangkok's skyline is photographed during sunset in Bangkok, Thailand, July 3, 2023. REUTERS/Athit Perawongmetha/File Photo
Thai police arrest Olympic gold medallist on the run for fraud
WORLD NEWS
20-12-2025 10:35 HKT
A view of the skyline in Singapore, January 27, 2023. REUTERS/Caroline Chia/File Photo
Singapore arrests man linked to Cambodian tycoon in alleged scam empire
WORLD NEWS
19-12-2025 19:48 HKT
Photo by TANG CHHIN SOTHY / AFP A general view shows high-rise buildings in Poipet town in Cambodia's western Banteay Meanchey province on the border with Thailand, on June 25, 2025.
Cambodia says Thailand bombs casino hub on border
WORLD NEWS
18-12-2025 17:24 HKT
From Eric Tsang’s daughter-in-law to Best Supporting Actress: Venus Wong wins for ‘The Queen of News 2’
HK & CHINA SHOWBIZ
05-01-2026 16:37 HKT
Overnight queues return at Admiralty Licensing Office as Guangdong drivers seek Hong Kong licenses
HONG KONG NEWS
06-01-2026 19:22 HKT
A flame burning natural gas is seen at an heavy-crude treatment plant operated by Venezuela's state oil company PDVSA, in the oil rich Orinoco belt, near Cabrutica at the state of Anzoategui April 16, 2015. Picture taken on April 16, 2015. REUTERS
China's oil investments in Venezuela
WEALTH & INVESTMENT
05-01-2026 21:30 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.