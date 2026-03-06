Crypto entrepreneur Justin Sun settles SEC fraud case for US$10 million

Read More
Jimmy Lai wins appeal in fraud conviction, prison sentence overturned
26-02-2026 14:50 HKT
Cambodia says it has closed almost 200 scam centers in fraud crackdown
11-02-2026 15:10 HKT
China launches new crackdown on medical insurance fraud
05-02-2026 22:56 HKT
(Video) China confirms extradition of accused scam boss from Cambodia
08-01-2026 18:43 HKT
Accused cyberscam boss Chen Zhi, target of US and China
08-01-2026 13:13 HKT
Thai police arrest Olympic gold medallist on the run for fraud
20-12-2025 10:35 HKT