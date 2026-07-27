Takaichi cabinet support falls to new low in Kyodo poll

Read More
Japan ready to take decisive action on forex, finance minister says
24-07-2026 11:35 HKT
US warns against excessive yen volatility, calls for BOJ rate hikes
24-07-2026 10:30 HKT
Hundreds hospitalised in Japan heatwave 'disaster'
23-07-2026 17:35 HKT
Yen slides past 163 to fresh four-decade low, raising intervention alert
22-07-2026 11:15 HKT
Opposition to data centres grows in cramped urban Japan
17-07-2026 15:35 HKT
Japan imperial rules tweaked but still no woman emperor
17-07-2026 11:47 HKT
Singapore mulls tax cuts as top finance professionals return to Hong Kong
25-07-2026 21:22 HKT