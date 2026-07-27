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WORLD

Takaichi cabinet support falls to new low in Kyodo poll

WORLD
5 hours ago
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Support for Japanese Prime Minister Takaichi Sanae's cabinet has fallen to a record low since she took office, according to a Kyodo News nationwide telephone poll conducted on July 25-26.

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The cabinet's approval rating stood at 53.7 percent, down 2.1 percentage points from the previous survey in June.

On the ruling party's proposed "sub-capital" legislation, 66.9 percent of respondents said parliamentary discussions had been insufficient.

On imperial succession reform, 75 percent supported allowing female royals to retain their status after marriage, while 18.4 percent opposed. Some 51.3 percent backed the plan to adopt male-line descendants from 11 former princely houses as imperial heirs, with 39.3 percent against.

Support for recognising a female emperor stood at 81 percent, against 16.1 percent opposed.

Japan Takaichi cabinet approval rating imperial succession

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