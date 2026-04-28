Magnitude 5.9 earthquake strikes off Mindanao, Philippines

A magnitude 5.9 earthquake struck near Mindanao in the southern Philippines at 11.35pm local time on Wednesday, the Philippine Institute of Volcanology and Seismology reported.

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The epicenter was located in the Mindanao region at a depth of about 54 kilometres, classified as an intermediate-depth earthquake. Shaking was felt across multiple areas, indicating significant energy release. No major damage or casualties have been reported so far.