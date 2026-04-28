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Magnitude 5.9 earthquake strikes off Mindanao, Philippines

WORLD
39 mins ago
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A magnitude 5.9 earthquake struck near Mindanao in the southern Philippines at 11.35pm local time on Wednesday, the Philippine Institute of Volcanology and Seismology reported.

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The epicenter was located in the Mindanao region at a depth of about 54 kilometres, classified as an intermediate-depth earthquake. Shaking was felt across multiple areas, indicating significant energy release. No major damage or casualties have been reported so far.

Philippines earthquake Mindanao

 

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

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