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North Korea conducts test of nuclear-capable rocket launchers

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1 hour ago
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North Korean leader Kim Jong Un and his daughter Kim Ju Ae observing a training exercise of North Korean Army's 600mm-calibre ultra-precision multiple rocket launchers, at an undisclosed location in North Korea. (AFP)
North Korean leader Kim Jong Un and his daughter Kim Ju Ae observing a training exercise of North Korean Army's 600mm-calibre ultra-precision multiple rocket launchers, at an undisclosed location in North Korea. (AFP)
north koreanuclearrocket launcherkim

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