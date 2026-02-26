logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
NEWS
breadcrumb-arrow
WORLD NEWS

Australian PM sorry after saying sexual assault survivor 'difficult'

WORLD NEWS
26-02-2026 14:51 HKT
logo
logo
logo
Australian Prime Minister Anthony Albanese speaks at the Sydney Opera House during a National Day of Mourning for the victims of the December 14, 2025, mass shooting at a Jewish Hanukkah celebration at Bondi Beach in Sydney, Australia, January 22, 2026. REUTERS/Jeremy Piper/File Photo
Australian Prime Minister Anthony Albanese speaks at the Sydney Opera House during a National Day of Mourning for the victims of the December 14, 2025, mass shooting at a Jewish Hanukkah celebration at Bondi Beach in Sydney, Australia, January 22, 2026. REUTERS/Jeremy Piper/File Photo
AustraliaPMsorrysexual assaultsurvivor'difficult'

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
Soccer Football - Women's Asian Cup 2022 - Final - China v South Korea - D Y Patil Sports Stadium, Navi Mumbai, India - February 6, 2022 China's Wang Shuang and Wang Shanshan hold the trophy and celebrate with team members after the match REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo
China chase glory days at Women's Asian Cup as Japan, Australia threat looms
CHINA NEWS
27-02-2026 11:48 HKT
Japan's Prime Minister Sanae Takaichi listens to questions during a budget committee session of the House of Representatives in Parliament in Tokyo on February 27, 2026. (Photo by Kazuhiro NOGI / AFP)
Japan PM opposes changing male-only imperial succession
WORLD NEWS
27-02-2026 11:32 HKT
Australian Prime Minister Anthony Albanese speaks at the Sydney Opera House during a National Day of Mourning for the victims of the December 14, 2025, mass shooting at a Jewish Hanukkah celebration at Bondi Beach in Sydney, Australia, January 22, 2026. REUTERS/Jeremy Piper/File Photo
Bomb threat against Australia PM linked to banned Chinese dance group
WORLD NEWS
25-02-2026 16:09 HKT
An Australian flag is pictured at its embassy in Beijing, China January 24, 2019. REUTERS/Jason Lee/File photo
Australian gynaecologist accused of unneeded surgeries on women
WORLD NEWS
24-02-2026 18:41 HKT
People walk as the crime scene was reopened following the mass shooting at Bondi Beach on Sunday, in Sydney, Australia, December 19, 2025. REUTERS/Hollie Adams/ File Photo
Australia begins inquiry into antisemitism after Bondi shooting
WORLD NEWS
24-02-2026 17:09 HKT
British newspapers, featuring coverage of the arrest of Andrew Mountbatten-Windsor, younger brother of Britain's King Charles, on suspicion of misconduct in public office, sit on display in a newsagent in London, Britain, February 20, 2026. REUTERS/Jack Taylor
Australia backs removing Andrew Mountbatten-Windsor from UK line of succession
WORLD NEWS
24-02-2026 09:22 HKT
Royal Australian Navy vessel, HMAS Toowoomba, is docked at the Changi Naval Base in Singapore, May 4, 2023. (Reuters)
Australian warship transits Taiwan Strait, tracked by China's navy
CHINA NEWS
22-02-2026 12:35 HKT
Family members of suspected Islamic State militants who are Australian nationals board a van heading to the airport in Damascus during the first repatriation operation of the year, at Roj Camp in eastern Syria, Monday, Feb. 16, 2026. Thirty-four Australian citizens from 11 families departed the camp. (AP Photo/Baderkhan Ahmad)
Australia bans a citizen with alleged links to militant IS group from returning from Syria
WORLD NEWS
18-02-2026 18:31 HKT
Malaysia's Prime Minister Anwar Ibrahim applauds as Cambodia's Prime Minister Hun Manet, Thailand's Prime Minister Anutin Charnvirakul and U.S. President Donald Trump hold up documents during the ceremonial signing of a ceasefire agreement between Thailand and Cambodia on the sidelines of the 47th Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Summit in Kuala Lumpur, Malaysia, October 26, 2025. Mohd Rasfan/Pool via REUTERS/ File Photo
Cambodian PM says Thailand is occupying territory after Trump-brokered ceasefire
WORLD NEWS
18-02-2026 12:22 HKT
A view of Kuala Lumpur's skyline, in Malaysia July 31, 2025. REUTERS/Hasnoor Hussain/File Photo
Malaysia drops defamation case against Australian in Thailand
WORLD NEWS
17-02-2026 18:27 HKT
Smoke rises following an explosion in Tehran, Iran February 28, 2026 in this screen grab taken from video. WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS
US and Israel launch "pre-emptive" attack against Iran
WORLD NEWS
28-02-2026 14:58 HKT
(File photo from Reuters)
Dubai International Airport suspends all flights amid rising Middle East tensions; Hong Kong-Europe tours via Dubai affected
HONG KONG NEWS
18 hours ago
U.S. President Donald Trump visits a Whataburger in Corpus Christi, Texas, U.S., February 27, 2026. REUTERS/Elizabeth Frantz
Trump warns some Americans may die amid US strikes in Iran
WORLD NEWS
22 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.