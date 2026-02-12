logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
NEWS
breadcrumb-arrow
WORLD NEWS

North Korea's Kim positioning daughter as successor, Seoul spy agency briefing says

WORLD NEWS
12-02-2026 14:08 HKT
logo
logo
logo
North Korean leader Kim Jong Un and his daughter Kim Ju Ae stand at a hotel reception counter as they attend an inauguration ceremony for hotels in the tourist resort in Samjiyon City, North Korea, December 20, 2025, in this picture released by North Korea's official Korean Central News Agency. KCNA via REUTERS /File Photo
North Korean leader Kim Jong Un and his daughter Kim Ju Ae stand at a hotel reception counter as they attend an inauguration ceremony for hotels in the tourist resort in Samjiyon City, North Korea, December 20, 2025, in this picture released by North Korea's official Korean Central News Agency. KCNA via REUTERS /File Photo
North KoreaKimdaughtersuccessorSeoulspy agencybriefing

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
Photo by STR / KCNA VIA KNS / AFP. This picture taken on February 13, 2026 and released by North Korea's official Korean Central News Agency (KCNA) on February 14, 2026 shows North Korean leader Kim Jong Un inspecting the under-construction Memorial Museum of Combat Feats in Pyongyang.
N. Korea's Kim praises bravery of soldiers fighting for Russia
WORLD NEWS
14-02-2026 16:16 HKT
Kim Yo Jong, sister of North Korea's leader Kim Jong Un attends wreath laying ceremony at Ho Chi Minh Mausoleum in Hanoi, Vietnam March 2, 2019. REUTERS/Jorge Silva/Pool/File Photo
North Korea says South Korea should take steps to prevent violation of its sovereignty
WORLD NEWS
13-02-2026 11:54 HKT
North Korean leader Kim Jong Un meets with leading officials of the Workers' Party of Korea in Pyongyang, North Korea, in this photo released by North Korea's official Korean Central News Agency on September 10, 2024. KCNA via REUTERS/File Photo
Diplomacy, nukes and parades: what to watch at North Korea's next party congress
WORLD NEWS
13-02-2026 11:26 HKT
Photo by BRENDAN SMIALOWSKI / AFP US President Donald Trump and North Korea's leader Kim Jong-un talk before a meeting in the Demilitarized Zone(DMZ) in Panmunjom on June 30, 2019.
UN aid relief a potential opening for Trump-Kim talks, say analysts
WORLD NEWS
12-02-2026 13:36 HKT
A South Korean flag covers a ceremonial guard member prior to the arrival of South Korea’s President Moon Jae-in at the White House in Washington, U.S., April 11, 2019. REUTERS/Carlos Barria/Files
South Korea police raid spy agency over drone flights into North
WORLD NEWS
10-02-2026 15:30 HKT
Tyler Robinson, accused in the fatal shooting of Charlie Kirk, appears during a hearing in 4th District Court in Provo, Utah, U.S. on Tuesday, Feb. 3, 2026. Trent Nelson/Pool via REUTERS
Prosecutor whose daughter witnessed Charlie Kirk murder denies conflict of interest
WORLD NEWS
04-02-2026 09:20 HKT
U.S. Federal Reserve Chair Jerome Powell holds a press conference following a two-day meeting of the Federal Open Market Committee (FOMC) on interest rate policy, in Washington, D.C., U.S., January 28, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst
Fed's Powell dodges questions on his future, but has advice for his successor
WORLD NEWS
29-01-2026 09:56 HKT
Photo by JUNG YEON-JE / AFP. This picture taken on January 26, 2026 shows Lee Il-kyu, a former North Korean diplomat stationed in Cuba who defected to South Korea in November 2023, speaking during an interview with AFP in Seoul.
US ouster of Maduro nightmare scenario for Kim: N. Korean ex-diplomat
WORLD NEWS
28-01-2026 17:53 HKT
This picture taken on January 27, 2026 and released by North Korea's official Korean Central News Agency (KCNA) on January 28, 2026 shows North Korean leader Kim Jong Un (C) and his daughter Kim Ju Ae (R) inspecting a test firing of the renewed large-caliber rocket launcher system, at an undisclosed location in North Korea. (Photo by KCNA VIA KNS / AFP)
North Korea to soon unveil 'next-stage' nuclear plans, Kim says
WORLD NEWS
28-01-2026 10:38 HKT
North Korean leader Kim Jong-Un visits a building at a mini-golf course at the Rungna People's Pleasure Ground. (Image: Reuters)
UK tour agency to host golf tournament in North Korea
WORLD NEWS
27-01-2026 18:12 HKT
Forbes announces HK’s richest 50 with Li Ka-shing securing no.1
WEALTH & INVESTMENT
12-02-2026 16:19 HKT
Nancy Wu steps into supportive wife role before mainland career push
HK & CHINA SHOWBIZ
13-02-2026 15:56 HKT
U.S. President Barack Obama (R) and first lady Michelle Obama (L) greet U.S. President-elect Donald Trump and his wife Melania for tea before the inauguration at the White House in Washington, U.S. January 20, 2017. (Reuters)
Obama deplores lack of shame after Trump racist monkey clip
WORLD NEWS
15 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.