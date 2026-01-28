North Korea to soon unveil 'next-stage' nuclear plans, Kim says

This picture taken on January 27, 2026 and released by North Korea's official Korean Central News Agency (KCNA) on January 28, 2026 shows North Korean leader Kim Jong Un (C) and his daughter Kim Ju Ae (R) inspecting a test firing of the renewed large-caliber rocket launcher system, at an undisclosed location in North Korea. (Photo by KCNA VIA KNS / AFP)