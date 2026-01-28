logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
NEWS
breadcrumb-arrow
WORLD NEWS

Few women on Japan's election ballot

WORLD NEWS
30 mins ago
logo
logo
logo
Voters listen to a party leader's speech at a House of Representatives election rally held in a snow-covered venue in Hirosaki, Aomori Prefecture on January 27, 2026. (Photo by JIJI PRESS / AFP)
Voters listen to a party leader's speech at a House of Representatives election rally held in a snow-covered venue in Hirosaki, Aomori Prefecture on January 27, 2026. (Photo by JIJI PRESS / AFP)
womenJapanelectionballot

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
In this photo taken in the early hours of Jan. 28, 2026, and released by China Conservation and Research Center for Giant Panda, giant panda Lei Lei, newly returned from Japan, walks in an enclosure at the research center for Giant Panda in southwestern Chinas Sichuan province. (China Conservation and Research Center for Giant Panda via AP)
Japan's last pair of pandas have arrived back in China
CHINA NEWS
9 hours ago
OpenAI logo is seen in this illustration taken February 8, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
SoftBank in talks to invest up to US$30 billion more in OpenAI, source says
TECH & STARTUP
11 hours ago
Rina Gonoi, a former member of Japan Self-Defense Forces, who has accused colleagues of sexually assaulting her during her time in the military, speaks to the media at the Fukushima District Court in Fukushima, Japan December 12, 2023, in this photo taken by Kyodo. Mandatory credit Kyodo/via REUTERS
Japan govt settles case over sex assault of ex-soldier
WORLD NEWS
27-01-2026 17:30 HKT
Photo by PHILIP FONG / AFP Giant panda Xiao Xiao walks in its enclosure during the final day for public viewing before its departure for China, at Ueno Zoo in Tokyo on January 25, 2026.
Japan's beloved last pandas leave for China as ties fray
CHINA NEWS
27-01-2026 12:53 HKT
Britain's Prime Minister Keir Starmer (AFP)
UK PM to head to China, Japan on Tuesday
CHINA NEWS
26-01-2026 21:52 HKT
China's Foreign Ministry warns nationals against traveling to Japan during CNY holiday
CHINA NEWS
26-01-2026 17:46 HKT
Myanmar junta chief Senior General Min Aung Hlaing. Reuters
Myanmar's junta leader dismisses critics as military allies head for landslide election win
WORLD NEWS
26-01-2026 00:19 HKT
Fans bid farewell to Japan's only pandas
WORLD NEWS
25-01-2026 17:07 HKT
Voters cast their ballots at a polling station during the third and final phase of Myanmar's general election in Mandalay on January 25, 2026. (AFP)
Final round of Myanmar vote set to seal junta ally's victory
WORLD NEWS
25-01-2026 17:04 HKT
Photo by KAZUHIRO NOGI / AFP Japan's Prime Minister Sanae Takaichi (C) chats with diet members before a plenary session of the House of Representatives at the Diet in Tokyo on January 23, 2026.
Japan PM Takaichi dissolves parliament for snap election
WORLD NEWS
23-01-2026 13:18 HKT
Donnie Yen receives honorary doctorate degree
HONG KONG NEWS
26-01-2026 22:31 HKT
‘Another unique place gone’: Vendors and shoppers bid farewell to beloved Kam Sheung Road Flea Market
ARTS & CULTURE
27-01-2026 14:04 HKT
Four Hong Kong defendants convicted of fraud in first illegal short-selling case prosecuted as fraud
HONG KONG NEWS
26-01-2026 19:28 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.