Japan govt settles case over sex assault of ex-soldier

Read More
Fans bid farewell to Japan's only pandas
25-01-2026 17:07 HKT
Japan PM Takaichi dissolves parliament for snap election
23-01-2026 13:18 HKT
Japan pauses restart of world's biggest nuclear plant
22-01-2026 19:41 HKT
Japan to restart world's biggest nuclear plant Wednesday
21-01-2026 17:18 HKT
Japan court sentences ex-PM Abe's assassin to life in prison
21-01-2026 10:19 HKT
Japan arrests man over AI-generated celebrity porn
20-01-2026 17:44 HKT
Drivers to face $2,000 fines for using over two electronic devices
25-01-2026 15:33 HKT