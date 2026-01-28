Amazon bungles Wednesday layoff plan with misfired internal email

Read More
Amazon says blocked 1,800 North Koreans from applying for jobs
23-12-2025 16:41 HKT
Amazon in talks to invest in OpenAI, source says
17-12-2025 15:26 HKT
Who is setting fire to the Amazon?
06-11-2025 13:42 HKT
Amazon to invest $5 billion in South Korea AI data centres
29-10-2025 13:28 HKT
Amazon to cut 30,000 office jobs: media reports
28-10-2025 13:53 HKT
Amazon uses AI to make robots better warehouse workers
23-10-2025 14:29 HKT
Drivers to face $2,000 fines for using over two electronic devices
25-01-2026 15:33 HKT