logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
NEWS
breadcrumb-arrow
WORLD NEWS

Meta, TikTok and YouTube face landmark trial over youth addiction claims

WORLD NEWS
5 mins ago
logo
logo
logo
FILE - Attendees visit the Meta booth at the Game Developers Conference 2023 in San Francisco on March 22, 2023. (AP Photo/Jeff Chiu, File)
FILE - Attendees visit the Meta booth at the Game Developers Conference 2023 in San Francisco on March 22, 2023. (AP Photo/Jeff Chiu, File)
MetaTikTokYouTubelandmark trialyouth addictionclaims

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
California Governor Gavin Newsom attends the 56th annual World Economic Forum (WEF) meeting in Davos, Switzerland, January 22, 2026. REUTERS/Denis Balibouse
California's Newsom accuses TikTok of suppressing content critical of Trump
WORLD NEWS
3 hours ago
TikTok logo is placed on a U.S. flag in this illustration taken September 24, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
US lawmakers say TikTok joint venture deal needs scrutiny from Congress
WORLD NEWS
24-01-2026 10:18 HKT
The TikTok app logo is seen in this illustration taken January 16, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
TikTok clinches deal for new US joint venture to avoid American ban
WORLD NEWS
23-01-2026 11:59 HKT
The TikTok app icon on a smartphone in this illustration taken October 27, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Court rules TikTok can continue to operate in Canada for now
WORLD NEWS
22-01-2026 13:29 HKT
A person poses with Tylenol in this illustration picture taken in Schwenksville, Pennsylvania, U.S. September 24, 2025. REUTERS/Hannah Beier
Paracetamol/Tylenol in pregnancy is safe, says research prompted by Trump autism claims
WORLD NEWS
17-01-2026 12:38 HKT
EU flag and TikTok logo are seen in this illustration taken, June 2, 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
TikTok to tighten age checks in Europe as regulators ramp up pressure
WORLD NEWS
16-01-2026 19:05 HKT
A Meta logo is pictured at a trade fair in Hannover Messe, in Hanover, Germany, April 22, 2024. REUTERS/Annegret Hilse/File Photo
China to assess, investigate Meta's acquisition of AI startup Manus
TECH & STARTUP
08-01-2026 16:40 HKT
People walk behind a logo of Meta Platforms company, during a conference in Mumbai, India, September 20, 2023. REUTERS
China reviews Meta's purchase of AI startup Manus, FT reports
TECH & STARTUP
07-01-2026 12:13 HKT
A teenager poses for a photo while holding a smartphone in front of a YouTube logo in this illustration taken September 11, 2025. REUTERS
Over 21 percent videos shown to new YouTube users are AI slop, study finds
TECH & STARTUP
28-12-2025 17:15 HKT
A woman who said she was making a video to be posted on TikTok, poses in a booth that swirls a mobile phone around 360 degrees in Times Square in New York City, New York, U.S., March 13, 2024. REUTERS/Mike Segar
What is so special about TikTok's algorithm?
WORLD NEWS
20-12-2025 16:16 HKT
(File photo)
Drivers to face $2,000 fines for using over two electronic devices
HONG KONG NEWS
25-01-2026 15:33 HKT
(AI-generated photo)
When $100,000 a month isn’t enough: banker’s spending breakdown fuels online debate
HONG KONG NEWS
21 hours ago
Four Hong Kong defendants convicted of fraud in first illegal short-selling case prosecuted as fraud
HONG KONG NEWS
21 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.