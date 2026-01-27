Meta, TikTok and YouTube face landmark trial over youth addiction claims

Read More
TikTok clinches deal for new US joint venture to avoid American ban
23-01-2026 11:59 HKT
Court rules TikTok can continue to operate in Canada for now
22-01-2026 13:29 HKT
TikTok to tighten age checks in Europe as regulators ramp up pressure
16-01-2026 19:05 HKT
China reviews Meta's purchase of AI startup Manus, FT reports
07-01-2026 12:13 HKT
What is so special about TikTok's algorithm?
20-12-2025 16:16 HKT
Drivers to face $2,000 fines for using over two electronic devices
25-01-2026 15:33 HKT