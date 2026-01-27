logo
Trump attempts to pivot in face of Minneapolis killing backlash

WORLD NEWS
1 hour ago
logo
logo
logo
Photo by OCTAVIO JONES / AFP People mourn at a makeshift memorial in the area where Alex Pretti was shot dead by federal immigration agents in Minneapolis, Minnesota, on January 26, 2026.
Photo by OCTAVIO JONES / AFP People mourn at a makeshift memorial in the area where Alex Pretti was shot dead by federal immigration agents in Minneapolis, Minnesota, on January 26, 2026.
California Governor Gavin Newsom attends the 56th annual World Economic Forum (WEF) meeting in Davos, Switzerland, January 22, 2026. REUTERS/Denis Balibouse
California's Newsom accuses TikTok of suppressing content critical of Trump
WORLD NEWS
1 hour ago
Trump says he is raising tariffs on certain South Korean imports
WORLD NEWS
8 hours ago
Hezbollah leader Naim Qassem gives a televised address during a rally in solidarity with Iran. Reuters
Lebanon's Hezbollah chief says group concerned with confronting US threat against Iran
WORLD NEWS
10 hours ago
Zelensky says security guarantees document from US is 100% ready
WORLD NEWS
26-01-2026 04:09 HKT
Canadian Prime Minister Mark Carney meets with President of China Xi Jinping at the Great Hall of the People in Beijing, China on Friday, Jan. 16, 2026. (Reuters)
Trump threatens Canada with 100pc tariff over pending trade deal with China
WORLD NEWS
25-01-2026 11:33 HKT
Photo by CLAUS FISKER / SCANPIX DENMARK / AFP The coffins of two Danish soldiers killed in a suicide attack in Gereshk, Afghanistan, last week, are carried out of a military tranport plane upon its arrival at the Skrydstrup Airport in Jutland, Denmark on March 23, 2008.
UK PM slams Trump for saying NATO troops avoided Afghan front line
WORLD NEWS
24-01-2026 16:49 HKT
Light glows from homes along the shore as the sun sets over the coastline in Nuuk, Greenland, on January 23, 2026.An Air Greenland aircraft rolls along the runway after landing at Nuuk Airport, Greenland, on January 23, 2026. (Photo by Jonathan NACKSTRAND / AFP)
Greenland, Denmark set aside troubled history to face down Trump
WORLD NEWS
24-01-2026 11:11 HKT
U.S. President Donald Trump speaks during a reception with business leaders at the 56th annual World Economic Forum (WEF), in Davos, Switzerland, January 21, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo
Trump revokes Canada's invitation to join Board of Peace
WORLD NEWS
23-01-2026 18:54 HKT
WASHINGTON, DC - JANUARY 22: U.S. President Donald Trump walks across the South Lawn after returning to the White House on January 22, 2026 in Washington, DC. Trump attended the World Economic Forum (WEF) in Davos, Switzerland. Anna Moneymaker/Getty Images/AFP (Photo by Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP).
Carney answers Trump: 'Canada doesn't live because of US'
WORLD NEWS
23-01-2026 18:46 HKT
Iranian women walk on a street in Tehran, Iran, January 19, 2026. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS
Trump says US 'armada' heading toward Iran
WORLD NEWS
23-01-2026 12:06 HKT
(File photo)
Drivers to face $2,000 fines for using over two electronic devices
HONG KONG NEWS
25-01-2026 15:33 HKT
(AI-generated photo)
When $100,000 a month isn’t enough: banker’s spending breakdown fuels online debate
HONG KONG NEWS
20 hours ago
Four Hong Kong defendants convicted of fraud in first illegal short-selling case prosecuted as fraud
HONG KONG NEWS
20 hours ago
