logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
NEWS
breadcrumb-arrow
WORLD NEWS

Malaysia to charge two top military officers over alleged corruption

WORLD NEWS
1 hour ago
logo
logo
logo
Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim attends a joint statement with French President Emmanuel Macron (not pictured), before a working dinner at the Elysee Palace, in Paris, France, July 4, 2025. REUTERS/Abdul Saboor
Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim attends a joint statement with French President Emmanuel Macron (not pictured), before a working dinner at the Elysee Palace, in Paris, France, July 4, 2025. REUTERS/Abdul Saboor
Malaysiato chargetop military officerscorruption

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
Malaysia's Foreign Minister Mohamad Hasan speaks as he attends a ceremony for the accession of Timor-Leste to the ASEAN charter in Kuala Lumpur, Malaysia October 25, 2025. REUTERS/Chalinee Thirasupa
ASEAN will not certify Myanmar election or send observers, Malaysia says
WORLD NEWS
20-01-2026 14:43 HKT
xAI and Grok logos are seen in this illustration taken, February 16, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Malaysia to take legal action against X over Grok AI concerns
WORLD NEWS
13-01-2026 17:12 HKT
China's anti-graft drive focuses on misconduct, spotlights former minister's conviction
CHINA NEWS
12-01-2026 17:31 HKT
Photo by STR / AFP. Members of the Royal Malaysia Police display seized illegal drugs and drug-making equipment during a press conference in Kuala Lumpur on December 20, 2025.
Malaysia seizes $375 mn in drugs after busting sydicate
WORLD NEWS
20-12-2025 18:17 HKT
Shamsul Iskandar Mohd Akin, former senior political secretary to Prime Minister Anwar Ibrahim, is taken to Kuala Lumpur Court Complex by Malaysian Anti-Corruption Commission officers as he is expected to be charged over bribery allegations, in Kuala Lumpur, Malaysia, December 4, 2025. REUTERS/Hasnoor Hussain
Malaysia charges PM's former aide with receiving bribes
WORLD NEWS
04-12-2025 16:49 HKT
Visitors look at the wreckage believed to be from the missing Malaysia Airlines flight MH370 during a remembrance event marking the 10th anniversary of its disappearance, in Subang Jaya, Malaysia, March 3. REUTERS/Hasnoor Hussain
What we know about Malaysia's missing MH370 plane, as fresh search to start 11 years after disappearance
WORLD NEWS
03-12-2025 14:19 HKT
Badges are displayed during the sixth annual remembrance event for the missing Malaysia Airlines flight MH370 in Putrajaya, Malaysia, March 7, 2020. REUTERS/Lim Huey Teng
Hunt for missing flight MH370 to resume this month, Malaysia says
WORLD NEWS
03-12-2025 13:44 HKT
A member of the People's Liberation Army stands as the strategic strike group displays YJ-21 missiles during a military parade to mark the 80th anniversary of the end of World War Two, in Beijing, China, September 3. (Reuters)
China's military firms struggle as corruption purge bites, report says
CHINA NEWS
01-12-2025 12:41 HKT
Photo by MOHD RASFAN / AFP This photo taken on October 8, 2025, shows bed bugs and their waste inside an enclosure at a laboratory of the Science University of Malaysia (USM) in George Town, on Penang island.
Malaysian scientists recruit bed bugs as crime scene sleuths
WORLD NEWS
25-11-2025 15:24 HKT
The logo of the Football Association of Malaysia (FAM) is pictured at their headquarters in Kuala Lumpur February 5, 2014. REUTERS/Samsul Said/File Photo
FIFA to probe Malaysian FA after players banned for forged documents
WORLD NEWS
19-11-2025 16:56 HKT
Carina Hong
24-Year-old math prodigy Carina Hong recruits legendary mathematician Ken Ono to AI startup
CHINA NEWS
19-01-2026 18:54 HKT
2 maids arrested after 4-month-old boy found with brain bleed; father calls it 'murder'
HONG KONG NEWS
22 hours ago
Fencer Edgar Cheung spends $1.87m on parking space at St Martin
HK PROPERTIES
16 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.