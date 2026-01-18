Indonesian authorities find wreckage of missing surveillance plane with 11 on board

Read More
Indonesia sues firms over environmental harm in flood zone
16-01-2026 16:22 HKT
'Serious threat': Indonesia legal reform sparks rights challenges
13-01-2026 14:17 HKT
Indonesia floods were 'extinction level' for rare orangutans
12-12-2025 19:18 HKT
Starvation fears as more heavy rain threaten flood-ruined Indonesia
06-12-2025 16:33 HKT
Rain forecasts raise fears in flood-hit Indonesia, Sri Lanka
04-12-2025 14:51 HKT
Flood-hit Indonesian regions run low on fuel, funds for relief effort
03-12-2025 21:05 HKT
Frustration in Indonesia as flood survivors await aid
03-12-2025 16:30 HKT
Helper caught violently shaking baby leaving mother horrified
17-01-2026 12:18 HKT