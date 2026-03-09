Australians reach for VPNs, find porn sites blocked as online age-restrictions take effect

Read More
Australia complains to China after encounter between military helicopters
06-03-2026 16:04 HKT
Canada PM Carney says can't rule out military participation in Iran war
05-03-2026 12:45 HKT
Australia, Canada sign new deals on critical minerals
05-03-2026 10:41 HKT
France 'ready' to defend Gulf countries, Jordan against Iran
02-03-2026 17:47 HKT
Australia says 115,000 nationals stuck in Middle East
02-03-2026 10:37 HKT
Australian PM sorry after saying sexual assault survivor 'difficult'
26-02-2026 14:51 HKT
Bomb threat against Australia PM linked to banned Chinese dance group
25-02-2026 16:09 HKT
Australian gynaecologist accused of unneeded surgeries on women
24-02-2026 18:41 HKT