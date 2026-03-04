logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__icon
BUSINESS
breadcrumb-arrow
FINANCE

Japan's SMBC and Australia's Macquarie exposed to failed UK lender MFS, Bloomberg News reports

FINANCE
1 hour ago
logo
logo
logo
Sumitomo Mitsui Banking Corporation. Reuters
Sumitomo Mitsui Banking Corporation. Reuters
SMBCJapanUKMFSAustraliaMacquarie

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
An aircraft leaves RAF Akrotiri, a British sovereign base in Cyprus, which was hit by an unmanned drone overnight, causing limited damage, Cyprus March 2, 2026. (Reuters)
Iranian-made drone hits British air base in Cyprus, causing limited damage
WORLD
02-03-2026 20:21 HKT
A man runs past the Bank of Japan (BOJ) building in Tokyo, Japan, July 29, 2016. REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo GLOBAL BUSINESS WEEK AHEAD
Japan faces risks from Iran conflict that complicates BOJ rate path
FINANCE
02-03-2026 18:51 HKT
Smoke rises from an explosion during interception over Jerusalem on March 1, 2026. (AFP)
France 'ready' to defend Gulf countries, Jordan against Iran
WORLD
02-03-2026 17:47 HKT
Smoke plumes rise following missile strikes in Tehran on March 1, 2026. (AFP)
Australia says 115,000 nationals stuck in Middle East
WORLD
02-03-2026 10:37 HKT
Jeffrey Epstein is seen in this image released by the Department of Justice in Washington, D.C., U.S., on December 19, 2025 as part of a new trove of documents from its investigations into the late financier and convicted sex offender Jeffrey Epstein. U.S. Justice Department/Handout via REUTERS/File Photo
UK reviewing military flight records in latest Epstein probe
WORLD
27-02-2026 18:30 HKT
Soccer Football - Women's Asian Cup 2022 - Final - China v South Korea - D Y Patil Sports Stadium, Navi Mumbai, India - February 6, 2022 China's Wang Shuang and Wang Shanshan hold the trophy and celebrate with team members after the match REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo
China chase glory days at Women's Asian Cup as Japan, Australia threat looms
CHINA
27-02-2026 11:48 HKT
Japan's Prime Minister Sanae Takaichi listens to questions during a budget committee session of the House of Representatives in Parliament in Tokyo on February 27, 2026. (Photo by Kazuhiro NOGI / AFP)
Japan PM opposes changing male-only imperial succession
WORLD
27-02-2026 11:32 HKT
logo
(Video) Masked woman knocks down Taiwanese child at Shibuya Crossing, raises ‘bumping’ concerns
WORLD
26-02-2026 17:51 HKT
Australian Prime Minister Anthony Albanese speaks at the Sydney Opera House during a National Day of Mourning for the victims of the December 14, 2025, mass shooting at a Jewish Hanukkah celebration at Bondi Beach in Sydney, Australia, January 22, 2026. REUTERS/Jeremy Piper/File Photo
Australian PM sorry after saying sexual assault survivor 'difficult'
WORLD
26-02-2026 14:51 HKT
Japan’s Deputy Chief Cabinet Secretary Masanao Ozaki speaks during a press conference during the prime minister’s office in Tokyo, Wednesday, Feb. 25, 2026. (Kyodo News via AP)
Japan demands swift release of national detained in Iran
WORLD
25-02-2026 20:16 HKT
source: Threads
Not just for seniors: teens turn to dim sum for emotional ‘Last Day’ send-off
SOCIAL BUZZ
02-03-2026 21:14 HKT
Gold rush in Yau Ma Tei as prices climb amid tensions
NEWS
21 hours ago
logo
(Video) Man pours oil on roller rink after dispute over children skateboarding in Chai Wan
NEWS
02-03-2026 03:19 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.