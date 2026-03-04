Japan's SMBC and Australia's Macquarie exposed to failed UK lender MFS, Bloomberg News reports

Read More
Iranian-made drone hits British air base in Cyprus, causing limited damage
02-03-2026 20:21 HKT
Japan faces risks from Iran conflict that complicates BOJ rate path
02-03-2026 18:51 HKT
France 'ready' to defend Gulf countries, Jordan against Iran
02-03-2026 17:47 HKT
Australia says 115,000 nationals stuck in Middle East
02-03-2026 10:37 HKT
UK reviewing military flight records in latest Epstein probe
27-02-2026 18:30 HKT
Japan PM opposes changing male-only imperial succession
27-02-2026 11:32 HKT
Australian PM sorry after saying sexual assault survivor 'difficult'
26-02-2026 14:51 HKT
Japan demands swift release of national detained in Iran
25-02-2026 20:16 HKT