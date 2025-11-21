Global pressure forces Myanmar junta to crack down on scam centres, sources say

Read More
Myanmar junta says raided online scam centre, arrested over 300
19-11-2025 18:10 HKT
Seoul says 1,000 S. Koreans working in Cambodian scam centres
15-10-2025 16:14 HKT
Myanmar junta says Malaysia to observe election
10-10-2025 16:37 HKT
Myanmar junta strike kills dozens at festival protest: residents
08-10-2025 10:22 HKT
Myanmar junta unveils new election details
21-08-2025 18:04 HKT
Myanmar security forces involved in systematic torture, UN report says
13-08-2025 21:53 HKT
Myanmar security forces involved in systematic torture, UN report says
12-08-2025 18:29 HKT