logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
NEWS
breadcrumb-arrow
WORLD NEWS

Japan regional governor to decide on restart of world's biggest nuclear power plant

WORLD NEWS
1 hour ago
logo
logo
logo
Tokyo Electric Power Co.'s (TEPCO) Kashiwazaki Kariwa nuclear power plant, which is the world's biggest, is seen from the seaside in Kashiwazaki, November 12, 2012. REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo
Tokyo Electric Power Co.'s (TEPCO) Kashiwazaki Kariwa nuclear power plant, which is the world's biggest, is seen from the seaside in Kashiwazaki, November 12, 2012. REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo
Japanregional governorrestartworld's biggestnuclear power plant

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
Taiwan President Lai Ching-te shows his sushi lunch of yellowtail and scallops from Japan, in Taipei, Taiwan, in this handout image released November 20, 2025. (Reuters)
Taiwan president shows support for Japan in China dispute with sushi lunch
CHINA NEWS
19 hours ago
(File Photo)
HK travel agencies see Japan tour inquiries drop over 20pc as tensions flare
HONG KONG NEWS
22 hours ago
Tokyo Electric Power Co.'s (TEPCO) Kashiwazaki Kariwa nuclear power plant, which is the world's biggest, is seen from its observatory in Kashiwazaki, November 12, 2012. REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Japan set to restart world's biggest nuclear plant: reports
WORLD NEWS
19-11-2025 17:06 HKT
Japanese seafood caught up in escalating diplomatic dispute with China
CHINA NEWS
19-11-2025 13:34 HKT
A Chinese tourist group stands near the Sensoji temple in Tokyo. REUTERS/Issei Kato
Japan counts cost of China's travel boycott as tensions flare
CHINA NEWS
19-11-2025 11:20 HKT
Over 490,000 air tickets from China to Japan canceled 
CHINA NEWS
18-11-2025 18:20 HKT
Photo by PEDRO PARDO / AFP A paramilitary police officer stands guard outside a building of the Foreign Ministry in Beijing on November 18, 2025.
China vows to 'protect safety of foreigners' amid Japan row
CHINA NEWS
18-11-2025 17:02 HKT
Japan's new Prime Minister Sanae Takaichi delivers her first policy speech in parliament, in Tokyo, Japan, October 24, 2025. REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo
China hints at Xi meeting with Japan's new premier Takaichi
CHINA NEWS
18-11-2025 16:47 HKT
Japanese police officers stand guard at the entrance of the Chinese embassy in Tokyo, Japan November 18, 2025. REUTERS/Issei Kato
Japan warns citizens in China about safety as diplomatic crisis deepens
CHINA NEWS
18-11-2025 14:05 HKT
Japan's Prime Minister Sanae Takaichi (C) answers a question during a session of the House of Councillors Budget Committee at the National Diet in Tokyo on November 12, 2025.
Poll ratings stay high for Japan PM Takaichi
WORLD NEWS
17-11-2025 14:33 HKT
Hong Kong drops in English rankings, falling behind Malaysia and the Philippines
HONG KONG NEWS
20 hours ago
Half-naked Chinese woman dies in Bali hostel riddled with bedbugs after alleged poisoning
CHINA NEWS
20 hours ago
'Dead or asleep?' Viral bus video sparks panic until police uncover truth
HONG KONG NEWS
5 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2025 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.