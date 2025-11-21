Japan regional governor to approve restart of world's biggest nuclear power plant

Read More
Japan set to restart world's biggest nuclear plant: reports
19-11-2025 17:06 HKT
Japanese seafood caught up in escalating diplomatic dispute with China
19-11-2025 13:34 HKT
Japan counts cost of China's travel boycott as tensions flare
19-11-2025 11:20 HKT
Over 490,000 air tickets from China to Japan canceled
18-11-2025 18:20 HKT
China vows to 'protect safety of foreigners' amid Japan row
18-11-2025 17:02 HKT
China hints at Xi meeting with Japan's new premier Takaichi
18-11-2025 16:47 HKT