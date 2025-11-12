logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
NEWS
breadcrumb-arrow
WORLD NEWS

'Almost every day': Japan battles spike in bear attacks

WORLD NEWS
51 mins ago
logo
logo
logo
Photo by CAROLINE GARDIN / AFP Bells used for warning bears of approaching hikers are seen at a store in Hanamaki, Iwate prefecture on October 24, 2025.
Photo by CAROLINE GARDIN / AFP Bells used for warning bears of approaching hikers are seen at a store in Hanamaki, Iwate prefecture on October 24, 2025.
every dayJapanbear attacks

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
Sanae Takaichi, the newly elected leader of Japan's ruling Liberal Democratic Party (LDP), gestures as she leaves the party leader's office after the LDP leadership election in Tokyo, Japan, October 4, 2025. Yuichi Yamazaki/Pool via REUTERS
Japan PM seeks growth via AI, chips and ships
WORLD NEWS
11-11-2025 14:31 HKT
Hong Kong travel agency urges caution after bear attacks in Japan
HONG KONG NEWS
10-11-2025 18:47 HKT
Xue Jian, Chinese consul general in Osaka, gives a lecture in Osaka, western Japan February 27, 2024. (File/Reuters)
Japan censures 'extremely inappropriate' remarks by Chinese envoy as Taiwan furore escalates
CHINA NEWS
10-11-2025 17:27 HKT
Japan's Prime Minister Sanae Takaichi responds to questions during a session of the House of Representatives' Budget Committee at the National Diet in Tokyo on November 10, 2025. AFP
Japan's PM flags watered-down fiscal goal in push to lift growth
MARKET
10-11-2025 14:51 HKT
Japan issues tsunami advisory following 6.7 magnitude quake
BREAKING NEWS
09-11-2025 16:42 HKT
Photo by CAROLINE GARDIN / AFPTV / AFP This screen grab from AFPTV video footage taken on October 26, 2025 shows Akita University Hospital's Professor of Emergency and Critical Medicine Hajime Nakae showing a bear attack safety illustration in Akita.
No picnic: How to survive a bear encounter in Japan
WORLD NEWS
08-11-2025 18:13 HKT
Photo by CAROLINE GARDIN / AFP Takuya Terabashi, director of the Sasama Nursery School, holds a can of bear spray at the nursery in Hanamaki, Iwate prefecture on October 24, 2025.
'Almost every day': Japan battles spike in bear attacks
WORLD NEWS
08-11-2025 17:08 HKT
Seafood are displayed at a market in Beijing, Dec. 29, 2024, after China banned seafood imports from Japan in August 2023. (AP Photo/Ng Han Guan)
Japan resumes seafood exports to China 2 years after Fukushima wastewater release
CHINA NEWS
07-11-2025 17:56 HKT
Japanese journalist Shiori Ito holds a banner reading "Victory" outside the Tokyo District Court after a court verdict ordered in Tokyo, Japan, in this photo taken by Kyodo December 18, 2019. Mandatory credit Kyodo/via REUTERS
Japan to screen #MeToo film months after Oscar nomination
WORLD NEWS
07-11-2025 17:38 HKT
Keiji Minatoya, 68, a confectionery shop owner who was attacked by a black bear in front of the garage in his backyard on October 19, 2023, shows the pelt of a black bear inside the garage near where he was mauled, in Kitaakita, Akita Prefecture, Japan November 6, 2025. REUTERS/Tim Kelly
The roar that haunts him: Japanese bear attack survivor calls for ruthless response
WORLD NEWS
07-11-2025 16:11 HKT
Brothers found dead in suspected suicide; elder starved, younger overdosed
HONG KONG NEWS
11-11-2025 14:13 HKT
Russian crypto couple kidnapped and killed in Dubai after failing to pay ransom
WORLD NEWS
12 hours ago
source: online video
Two South Asian students held over Cheung Sha Wan robbery attempt
HONG KONG NEWS
20 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2025 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.