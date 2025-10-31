logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
NEWS
breadcrumb-arrow
WORLD NEWS

South Korea's Lee says global trade order at critical inflection point

WORLD NEWS
36 mins ago
logo
logo
logo
U.S.President Donald Trump,Canadian Prime Minister Mark Carney, Australian Prime Minister Anthony Albanese, South Korean President Lee Jae Myung, Singapore's Prime Minister Lawrence Wong, Thailand Prime Minister Anutin Charnvirakul, Vietnam's President Luong Cuong and New Zealand's Prime Minister Christopher Luxon pose for a family photo, on the day of an Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) leaders' dinner hosted by South Korean President Lee Jae Myung in Gyeongju, South Korea, October 29, 2025.REUTERS
U.S.President Donald Trump,Canadian Prime Minister Mark Carney, Australian Prime Minister Anthony Albanese, South Korean President Lee Jae Myung, Singapore's Prime Minister Lawrence Wong, Thailand Prime Minister Anutin Charnvirakul, Vietnam's President Luong Cuong and New Zealand's Prime Minister Christopher Luxon pose for a family photo, on the day of an Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) leaders' dinner hosted by South Korean President Lee Jae Myung in Gyeongju, South Korea, October 29, 2025.REUTERS
South KoreaLeeglobal trade ordercritical inflection point

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
U.S. President Donald Trump listens as he meets with members of the media on board Air Force One en route to South Korea, October 29, 2025. REUTERS/Evelyn Hockstein
South Korea releases details of trade deal struck with the US
WORLD NEWS
22 hours ago
US President Donald Trump (L) and South Korea's President Lee Jae Myung take their position for a family photo with other leaders upon their arrival for a special dinner hosted in honour of US President Donald Trump and state leaders at the Hilton Gyeongju hotel in Gyeongju on October 29, 2025. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Trump gives green light for SKorea to build nuclear powered sub
WORLD NEWS
30-10-2025 10:53 HKT
U.S. President Donald Trump, accompanied by U.S. Secretary of State Marco Rubio and U.S. Secretary of Commerce Howard Lutnick, attends a bilateral meeting with Chinese President Xi Jinping, accompanied by Chinese Foreign Minister Wang Yi, at Gimhae International Airport, on the sidelines of the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) summit, in Busan, South Korea, October 30, 2025. REUTERS/Evelyn Hockstein
Trump seeks trade-war truce with China's Xi in South Korea talks
CHINA NEWS
30-10-2025 10:22 HKT
U.S. President Donald Trump, Canadian Prime Minister Mark Carney, Australian Prime Minister Anthony Albanese, South Korean President Lee Jae Myung, Thailand Prime Minister Anutin Charnvirakul, New Zealand's Prime Minister Christopher Luxon pose for a family photo, on the day of an Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) leaders' dinner hosted by South Korean President Lee Jae Myung in Gyeongju, South Korea, October 29, 2025. (Reuters)
Trump announces trade breakthrough with South Korea on Asia trip
WORLD NEWS
29-10-2025 19:33 HKT
John Lee embarks on South Korea visit to strengthen global ties at APEC summit
HONG KONG NEWS
29-10-2025 17:04 HKT
U.S. President Donald Trump is presented with the "Grand Order of Mugunghwa" during a meeting with South Korean President Lee Jae Myung on the sidelines of the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) leaders' summit in Gyeongju, South Korea, October 29, 2025. REUTERS/Evelyn Hockstein
South Korea welcomes Trump with its highest award, a golden crown and ketchup
WORLD NEWS
29-10-2025 16:13 HKT
A logo for Amazon Web Services (AWS) is seen at the Viva Technology conference dedicated to innovation and startups at Porte de Versailles exhibition center in Paris, France, June 12, 2025. REUTERS/Benoit Tessier
Amazon to invest $5 billion in South Korea AI data centres
WORLD NEWS
29-10-2025 13:28 HKT
South Korean President Lee Jae Myung delivers his speech during the 2025 Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) CEO Summit in Gyeongju, South Korea, October 29, 2025. REUTERS/Tyrone Siu
South Korea's President Lee warns protectionism and nationalism are rising
WORLD NEWS
29-10-2025 11:30 HKT
U.S. President Donald Trump disembarks Air Force One at Gimhae International Airport in Busan, South Korea, October 29, 2025. REUTERS/Evelyn Hockstein
Trump talks up trade deal prospects as Asia tour hits South Korea
WORLD NEWS
29-10-2025 09:57 HKT
Passengers ride on escalators as a large electric board shows an advertisement promoting the 2025 Asia-Pacific Economic Cooperation leaders' summit in Gyeongju, at a railway station in Seoul, South Korea, October 22, 2025. REUTERS/Kim Hong-Ji
What is APEC? Asia-Pacific leaders to gather in South Korea
WORLD NEWS
28-10-2025 13:05 HKT
Siblings nabbed for laundering HK$13 million through fake sneaker sales
HONG KONG NEWS
28-10-2025 17:44 HKT
Public housing estates ban security guards from opening doors for residents
HONG KONG NEWS
28-10-2025 18:14 HKT
HK may face November surprise with a potential tropical cyclone next week
HONG KONG NEWS
29-10-2025 13:56 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2025 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.